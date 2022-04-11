11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi: 🚭SİGARAYA ZAM VAR MI SON DAKİKA? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M

Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar sigaraya yeni bir zammın gelip gelmediğini merak ediyor. İşte 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi...
SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigaraya bu yıl Ocak ve Mart aylarında zam uygulandı. Zamlar sonrasında yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Yeni bir zam yapılmadı. Resmi bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir. İşte güncel zamlı sigara fiyatları;
👉JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
👉BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
L&M: 23,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Viceroy: 24,00 TL