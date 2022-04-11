11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi: 🚭SİGARAYA ZAM VAR MI SON DAKİKA? Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M

Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar sigaraya yeni bir zammın gelip gelmediğini merak ediyor. İşte 11 Nisan zamlı BAT, JTI, Philip Morris fiyat listesi...