BENZİNE MAZOTA İNDİRİM- ZAM VAR MI?

Brent petrol varil fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Bir varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol güncel piyasalarda 100 doların üzerinde işlem görüyor. Hal böyle olunca sürücüler de akaryakıta zam- indirim duyurularını yakından takip ediyor. Benzin ve motorine zam ve ya indirim duyusu henüz yapılmadı. Resmi açıklamar yapıldıkça son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip ediniz. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

👉Benzin Fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 19,00 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 T

👉Motorin Fiyatları

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

👉LPG Fiyatları

İstanbul LPG fiyatı: 11,77

Ankara LPG fiyatı: 11,83

İzmir LPG fiyatı: 11,66