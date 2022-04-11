Benzin ve mazot güncel fiyatları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Son dönemlerde peş peşe gelen zam ve indirim haberleri sonrası milyonlarca sürücü sıklıkla araştırmalar yapıyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Peki BENZİNE MAZOTA İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ? 10-11 Nisan 1 LT benzin, mazot ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell...
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI
Dünya petrol piyasasına yön veren brent petrolun fiyatı Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle artmaya başladı. Bugün itibariyle (10 Nisan Pazar günü) uluslararası piyasalarda 102,35 dolardan işlem görüyor.
BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?
SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.
BENZİNE MAZOTA İNDİRİM- ZAM VAR MI?
Brent petrol varil fiyatlarında ibre yeniden yukarı döndü. Bir varili 98,41 dolara kadar gerileyen brent petrol güncel piyasalarda 100 doların üzerinde işlem görüyor. Hal böyle olunca sürücüler de akaryakıta zam- indirim duyurularını yakından takip ediyor. Benzin ve motorine zam ve ya indirim duyusu henüz yapılmadı. Resmi açıklamar yapıldıkça son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip ediniz. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
👉Benzin Fiyatları
İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı: 18,99 TL
İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 19,00 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 T
👉Motorin Fiyatları
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
👉LPG Fiyatları
İstanbul LPG fiyatı: 11,77
Ankara LPG fiyatı: 11,83
İzmir LPG fiyatı: 11,66