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    • Haberler
    • 11.04.2022 07:50
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    • 11.04.2022 07:50
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    8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? millipiyangoonline On Numara çekiliş sonuçları SORGULAMA! Numaralar...

    On Numara çekilişi bu akşam saat 20:30’da gerçekleştirilecek. Çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki 8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İşte millipiyangoonline On Numara çekiliş sonuçları SORGULAMA EKRANI! Kazandıran numaralar...

    8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? millipiyangoonline On Numara çekiliş sonuçları SORGULAMA! Numaralar...

    8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. millipiyangoonline On Numara çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı haberimizde.

    8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi 8 Nisan Cuma günü saat 20:30'da canlı yayında gerçekleştirildi. Aşağıdaki linten sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

    👉MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

    Şanlı numalara şöyle: 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 19 - 25 - 27 - 32 - 51 - 54 - 55 - 58 - 59 - 62 - 63 - 68 - 69 - 71 - 72 - 74 - 76

    4 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA GÖRE KAZANDIRAN NUMARALAR!

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

    ON NUMARA'NIN KURALLARI

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    Sen Seç!

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    Sistem Oyunu!

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen Ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Haberler 8 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? millipiyangoonline On Numara çekiliş sonuçları SORGULAMA! Numaralar...
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