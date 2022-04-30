🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Oruç ne zaman bitiyor 2022? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ise...

Oruç ne zaman bitiyor 2022? 🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca Müslüman vatandaş her yıl olduğu gibi 2022 senesinde de Ramazan orucu ibadetini yerine getiriyor ve bir yandan da dini bayramlarımızdan ilki olan Ramazan Bayramı'na ne kadar zaman kaldığını öğrenmek istiyor. İşte tarih bilgisi...
ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak. Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs tarihinde başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba