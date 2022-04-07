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    • Haberler
    • 07.04.2022 17:02
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    • 07.04.2022 17:04
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    NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ! 7 Nisan Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Bir önceki gün Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alım kurası 40 ilde tamamlandı. Gözler bu kez 7 Nisan'da kalan 41 il için yapılacak kuraya çevrildi. Başvuruda bulunan vatandaşlar 7 Nisan Perşembe kura çekilişi yapılan illeri ve İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçlarını araştırıyor. İşte NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN SORGULAMA EKRANI ve kura çekilişi YOUTUBE canlı izleme linki...

    NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ!

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA HABERLERİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi 6-7 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. Başvuruda bulunan adaylar Youtube üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilir. Kura yöntemi ile belirlenen işçilerin isimleri liste halinde tek tek yayımlanıyor. Peki 7 Nisan Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ!

    10 BİN İŞÇİ ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    10.000 sürekli işçi alım kurası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için tamamlandı.

    Kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

    NİHAİ-YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ - KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

    KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

    Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

        Sağlık Bakanlığı tarafından işçi alımı hakkında yapılan duyuru şöyle:

        ''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

        İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

        İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.''
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        Haberler Haberler NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ! 7 Nisan Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
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