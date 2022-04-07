NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ! 7 Nisan Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA HABERLERİ! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi 6-7 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. Başvuruda bulunan adaylar Youtube üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilir. Kura yöntemi ile belirlenen işçilerin isimleri liste halinde tek tek yayımlanıyor. Peki 7 Nisan Perşembe İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte NİHAİ- YEDEK İSİM LİSTESİ - YOUTUBE CANLI İZLEME LİNKİ!
10 BİN İŞÇİ ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10.000 sürekli işçi alım kurası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için tamamlandı.
Kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
NİHAİ-YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ - KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.