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    • Haberler
    • 07.04.2022 15:40
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    • 07.04.2022 15:40
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    iscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu - İşte il il 6-7 Nisan 2022 Çarşamba İŞKUR kura çekilişi sonuçları

    6 ve 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonucu sayfamızda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için nefesler tutuldu. Kura çekilişi iki güne ayrıldı. 6 Nisan Çarşamba günü 40 il için kura çekilişi gerçekleştirildi. Kalan diğer iller için ise 7 Nisan'da kura çekimi yapıldı. İlk kura çekiminin içerisinde yer alan iller arasında İstanbul da yer alıyor. Peki 6 ve 7 Nisan ura çekilişi yapılacak iller hangileri? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    iscisonuc.saglik.gov.tr’de Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu - İşte il il 6-7 Nisan 2022 Çarşamba İŞKUR kura çekilişi sonuçları

    6 ve 7 Nisan Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonucu sayfamızda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı için nefesler tutuldu. Kura çekilişi iki güne ayrıldı. 6 Nisan Çarşamba günü 40 il için kura çekilişi gerçekleştirildi. Kalan diğer iller için ise 7 Nisan'da kura çekimi yapıldı. İlk kura çekiminin içerisinde yer alan iller arasında İstanbul da yer alıyor. Peki 6 ve 7 Nisan ura çekilişi yapılacak iller hangileri? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

    6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLLER!

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

    7 NİSAN 2022 (PERŞEMBE) GÜNÜ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK OLAN İLLER!

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları KAZANAN VE YEDEK isimlerin bazıları;

    Mert Uzun: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Ayşe Ebrar Yaz: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Afacan Borlat: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Kübra Gür: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Gökhan Çoban: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Hilal Hasırcı: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Recep Başar: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Sinan Erdoğdu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Batuhan Kutlu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Hazal Akansu: Çanakkale Klinik Destek Elemanı

    Onur Tüfekçi: Çanakkale Marangoz

    Kazanan Yedek Katılımcı | Serkan Özbakır: Çanakkale Marangoz

    Fırat Kunduz: Çanakkale Şoför

    Ferit Durgun: Çanakkale Şoför

    Osman Kurt: Çanakkale Şoför

    KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

    Uğur Gürel: Çanakkale Şoför

    Burak İnce: Çanakkale Şoför

    Adnan Asan: Çanakkale Şoför

    Özgenur Özdağ: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Sabire Demirci: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Ezgir Nur Özbay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Raşit Karaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hafize Gündoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Emre Tabak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Eray Aydoğan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Sevda Aktaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Onur Uyar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Vildan Zeybek: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Elif Nur Civir: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Mehmet Şengül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Berdriye Balkan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Esma Şenel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Merve Sağlam: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hülya Yaman: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Gizem Şentürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Songül Püskül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Hamdi Gezer: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Arzum Nallar: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Resul Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Mehmet Varlı: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Gizem Gürel: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Asiye Oktu: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Emine Kurucan: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Çakır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Sevcan Günay: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Abdullah Öztürk: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Melike Güzey: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Cahit Demirtaş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hatice Bozguç: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hülya Saru: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Recep Şahin: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Havva Yılmaz: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    İlknur Ateş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Şerife Duysak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Yelda Gökmen: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Şehri Abaza: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Canan Nayır: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Feyza Dinler: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Burcu Gül: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Filiz Atak: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Gamze Karakuş: Çanakkale Temizlik Görevlisi

    Adem Süreyya: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    Kadir Gündoğdu: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: İsmail Göçen: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Mustafa Arslan: Çankırı Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

    Melike Çaylak: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    Melike Nokta: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hamide Demir: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI:Mevlüt Özçelik: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Betül Kılıç: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    KAZANAN YEDEK KATILIMCI: Hilal Çetin: Çankırı Klinik Destek Elemanı

    ÇANKIRI ŞOFÖR KAZANAN KATILIMCILAR

    Tugay Aslan: Çankırı Şoför

    Fatih Şentürk: Çankırı Şoför

    Yahya Ceylan: Çankırı Şoför

    KAZANAN YEDEK KATILIMCILAR

    Erkan Halimoğlu: Çankırı Şoför

    ÇANKIRI TEMİZLİK GÖREVLİSİ

    Kazanan katılımcılar;

    Sinan Arslan

    Tuba Dankaz

    Sabri Baştürk

    Emre Gökmen

    Sevgi Gökmen

    Meliha Altındağ

    Zümriye Dilsiz

    Necibe Sözcü

    Esra Koçer

    Caner Özgün

    Selçuk Bayraktar

    Alper Ekizceli

    Kazanan Yedek Katılımcılar

    Olcay Yıldırım

    Azize Akyıldız

    Hacer Arslan

    Damla Keklikçi

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

    İsmail Özcan

    Serkan Köksal

    Canan Çelik

    Yasin Aydos

    Ayşenur Baş

    Bilal Özkaya

    Ümran Demir

    İsa Bolat

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Katılımcılar

    Celal Kara

    Mustafa Hoş

    Mihriban Çınar

    Satı Sırma

    Çorum Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Kazanan Yedek Katılımcılar

    Hüseyin Eken
    Buse Uyar

    Mehmet Çınar
    Emin Cevizci

    Meral Çağlar

    Faruk Macar

    Samet Aydın

    Tuğba Çetinkaya

    Ömer Keyvan

    10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ- SAATİ VE SONUÇLARI

    Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır.

    Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

        İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

        İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.''
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        Haberler Haberler iscisonuc.saglik.gov.tr'de Sağlık Bakanlığı 10.000 işçi alımı kura sonucu - İşte il il 6-7 Nisan 2022 Çarşamba İŞKUR kura çekilişi sonuçları
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