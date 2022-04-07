İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları İŞKUR isim sıralı listesi SORGULAMA! Yedeğe kalanlar ne yapacak?

31 Mart'ta başvuruları tamamlanan ilan için gözler bu kez kura çekimine çevrildi. Kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak. İşe alınacak sürekli işçiler kura çekiminin ardından belli olacak. Kuraya az bir süre kala Sağlık Bakanlığı nihai ve yedek liste sorgulama ekranını yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte canlı izleme linki ve sonuçlara dair tüm bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı kura çekimi 6 Nisan'da Ankara'da 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ (NİHAİ-YEDEK)
İşe alınacak sürekli işçiler, kura tamamlandıktan sonra sonuçlara asıl ve yedek adaylara ilişkin listelere, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurulara, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ulaşabilecek. Duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.
NİHAİ VE YEDEK LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalından (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) yayınlanacaktır. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
6 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)