Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuçları listesi yayınlandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için araştırmalar hız kazandı. Yayınlanana ilanda, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak. Başvurular 17 Mart'a kadar alınmıştı. Müracaatların üzerinden 3 hafta geçti. Adaylar, "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı sonuçları listesi yayınlandı mı?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilenler!
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Bakan Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEKNİSYEN, İŞARET DİLİ TERCÜMANI, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.