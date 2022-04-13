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    • Ekonomi
    • 13.04.2022 16:15
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    • 13.04.2022 16:25
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    📌Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! Altın alan ve satan dikkat! O tarihte... Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

    📌Altın alan ve satan dikkat! O tarihte... Altın, yatırımcıların Fed’in sıkılaşma yol haritası ardından gelen son enflasyon verisi ve Ukrayna’da devam eden savaşın mümkün neticelerini değerlendirmesiyle son dört haftanın zirvesine yaklaştı. Değerli metal Asya piyasalarında art arda beşinci seansta da yükselişini sürdürdü. Altın ABD'de 40 senenin zirvesinde seyreden enflasyon ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin tıkandığını duyurusuyla talep görmeye devam ederek yükselişini sürdürdü.

    takvim.com.tr
    📌Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! O tarihte...

    Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; senelik bazda ise yüzde 8,4 civarında gelmesi yönündeydi. ABD'nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 civarında gerçekleşerek 40 senenin zirvesini yenilemişti. ABD enflasyonunda yaşanan yükseliş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikası üstünde direkt olarak etkili oluyor. Yükselen enflasyon sebebiyle Fed faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed'in şahin tonunu artırması dünyada dolar varlıklarını güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan artan küresel enflasyonist risk, yatırımcıları enflasyondan korunmak amacıyla güvenilir varlıklara itiyor.

    Altın, ABD enflasyonu ile yükseldi

    ABD'de dalgalı besin ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla meydana gelen çekirdek enflasyonda toparlanma olsa da manşet enflasyon Mart ayında 1981'den bu yana en yüksek oranına ulaştı.

    Tahvil getirileri Salı günkü düşüşün ardındannda piyasaların, Fed'in faizleri artırma konusu ile ilgili ne kadar agresif davranacağı konusu ile ilgili beklentilerini düşürmesiyle yükselişine devam etti. Spot altın fiyatları, Ukrayna savaşı sebebiyle meydana çıkan enflasyonist baskı içerisinde değer saklama aracı olarak yatırımcıların ilgi göstermesi sebebiyle destek görmeye devam ediyor.

    Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi! Mayıs ayında...

    Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.

    Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.


        Kuyumcular altın fiyatları artacak diyor

        Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumda ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.

        Altın alırken taksit sayısı artacak mı?

        Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.

        Şoke eden altın yorumları

        Konu ile alakalı peş peşe açıklamalar gelir iken yerli uzmanlar kadar yabancı uzman yorumları da dikkatle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 senedir yassı bir pazar yaşandığını

        Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine rağmen madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin nedenini çifte darbeye bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi olduğunu söyledi.

        Başarılı stratejist altının tarihin en önemli 3 kırılmasından birinin eşiğinde olduğunu belirterek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar seviyesini aşması ve bu seviyeyi kırması halinde 3 bin dolarlık yukarı yönlü hedefine ulaşacağını, sonrasında ise 4 bin dolarlık hedefi tetikleyebileceğini iddia etti.

        Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli olduğu sendrom edilen altın fiyatları hedefiyle on yıllık bazlardan kurtulması halinde sert bir yükseliş bekleniyor.

        Altın fiyatlarında FED desteği

        Altın, Ukrayna savaşı, küresel büyüme riskleri ve enflasyona karşı hedge arayışı nedeniyle gördüğü kuvvetli taleple yukarıya yönlü hareketini sürdürüyor. Altın, Fed'in sıkılaşma yol haritasını değerlendiren yatırımcılarla üst üste beşinci gününde de yükseldi. Artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar trendlerinin her ikisi de Fed'in daha süratli sıkılaşma beklentisine işaret eder iken bir yandan da altını baskılamaya devam ediyor.

        Fed Chicago Başkanı olan ve Fed'in en uzun süreli güvercin başkanlarından olan Charles Evans enflasyonla mücadele adına daha süratli bir faiz artışının tartışmaya değer olduğunu kaydetti. Bununla eş güdümlü Fed guvernörü Christopher Waller bankanın ham bir kuvvet aracı olan ve ekonomiye balyoz etkileri yapabilecek faiz artışlarından kaynaklanabilecek "ikincil hasarları" önlemek amacıyla elinden geleni gerçekletireceğini söyledi. Bloomberg ekonomistlerinin anketine göre enflasyon, geçen ay bir önceki seneye göre yüzde 8,4 oranında artış gösterdi. Bu rakam mühim bir kilometre taşı olsa da enflasyonun yüksek ve kalıcı olacağına dair kaygılar devam ediyor.

        Oanda Corp Kıdemli Pazar Analisti Edward Moya, "Altın, önümüzdeki aylarda jeopolitik kaynaklı enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizlik yüksek kaldığı ve Fed'in yaz aylarında sıkılaşma politikasıyla alakalı ne kadar agresifleşeceği üstüne gelen farklı görüşler nedeniyle kuvvetli talep görmeye devam edebilir " değerlendirmesinde bulundu.

        Canlı altın fiyatları

            Altın Fed tutanaklarına sınırlı reaksiyon verdi

            Altın, yatırımcıların Fed'in senelik 1 trilyon doların üstünde sıkılaşma politikası program ve enflasyona karşı faiz artırma siyasetini değerlendirmesiyle yatay seyrini sürdürüyor. Spot altın, hızlandırılmış sıkılaşma siyasetinin faizsiz varlıklar üstünden baskı kurma şansına karşın 1900 dolar üstünde prosedür görmeye devam ediyor. Fed'in pandemi döneminde satın aldığı varlıkları azaltmak amacıyla hazırladığı yol haritası 25 baz puan faiz artırılan toplantı tutanaklarında açıklığa kavuştu.

            Bunun yanısıra tutanaklar toplantıya katılanların çoğunluğunun fiyat baskıları yumuşamaması halinde bir ya da daha çok yarım puanlık faiz artışına sıcak baktığını da gösterdi. 10 senelik hazine tahvil getirileri de 2019'dan bu yana en yüksek oranına yaklaştı.

            Yine de Ukrayna'da yaşanan savaşın ekonomiler üstünde etkisi ve yayılmaya devam enflasyonist baskılar namacıylaiyle değer korumaya yönelik yatırım araçlarına olan talep altına olan desteğin devam etmesine namacıyla oluyor.

            "ABD tahvil getirilerindeki artışa karşın altın fiyatlarındaki direnç, beklentilerin daha geniş bir kapsamda fiyatlanabileceğine işaret ediyor" diyen IG Asia Stratejisti Yeap Jun Rong, "Önümüzdeki dönemde uzayan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik büyümenin zayıflayacağına dair kaygılar altını fiyatlarını destekleyerek 1900 doları izlenmesi gereken bir destek oranına dönüştürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

            Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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            NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
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            Haberler Ekonomi 📌Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! Altın alan ve satan dikkat! O tarihte... Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
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