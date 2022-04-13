📌Her zaman güvenli limandı ezberleri bozan altın fiyatları detayı! Altın alan ve satan dikkat! O tarihte... Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; senelik bazda ise yüzde 8,4 civarında gelmesi yönündeydi. ABD'nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 civarında gerçekleşerek 40 senenin zirvesini yenilemişti. ABD enflasyonunda yaşanan yükseliş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikası üstünde direkt olarak etkili oluyor. Yükselen enflasyon sebebiyle Fed faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed'in şahin tonunu artırması dünyada dolar varlıklarını güçlendirirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan artan küresel enflasyonist risk, yatırımcıları enflasyondan korunmak amacıyla güvenilir varlıklara itiyor.
Altın, ABD enflasyonu ile yükseldi
ABD'de dalgalı besin ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla meydana gelen çekirdek enflasyonda toparlanma olsa da manşet enflasyon Mart ayında 1981'den bu yana en yüksek oranına ulaştı.
Tahvil getirileri Salı günkü düşüşün ardındannda piyasaların, Fed'in faizleri artırma konusu ile ilgili ne kadar agresif davranacağı konusu ile ilgili beklentilerini düşürmesiyle yükselişine devam etti. Spot altın fiyatları, Ukrayna savaşı sebebiyle meydana çıkan enflasyonist baskı içerisinde değer saklama aracı olarak yatırımcıların ilgi göstermesi sebebiyle destek görmeye devam ediyor.
Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi! Mayıs ayında...
Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.
Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.