Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler? 💻NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022!

Netflix yeni zamlı fiyatlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri %40 oranında zamlandı. Peki, NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022 nasıl? Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler?
Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklama şöyle:
👉"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz.
Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."