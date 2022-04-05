6 Nisan internet neden yavaş çalışıyor, ne zaman düzelecek? İnternet neden yavaş, sorun mu var?

İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

5 nisan 2022 saat 22:00 itibariyle başlayan ve bugün devam ederken bir çok kullanıcı internetin yavaşlığından şikayet ediyor. Ancak konuya ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor. Öte yandan internet bağlantı hızında problem yaşıyorsanız aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz.

Öncelikle problemin sebebinin alt yapı sorunu ya da kullandığınız internet sağlayıcısının ağ sorunlarıyla ilgili olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İnternet alt yapı sorgulaması yaparak bulunduğunuz konumda internet alt yapı problemleri yaşanıp yaşanmadığını öğrenebilirsiniz.

İnternet bağlantı hızınızın yavaşlamasının sebebi modeminizle ilgili bir sorundan da kaynaklı olabilir. Modeminizi açıp kapatarak kısa süreli bağlantı problemlerine çözüm yaratabilirsiniz.