6 Nisan internet neden yavaş çalışıyor, ne zaman düzelecek? İnternet neden yavaş, sorun mu var?

6 nisan 2022 tarihinde akşam saatleri itibariyle bir çok kullanıcı internetin yavaşladığından şikayet ediyor. Peki İnternet neden yavaş? 6 Nisan internet neden yavaş çalışıyor, ne zaman düzelecek? Açıklama var mı, geldi mi?
İNTERNET NEDEN YAVAŞ?
5 nisan 2022 saat 22:00 itibariyle başlayan ve bugün devam ederken bir çok kullanıcı internetin yavaşlığından şikayet ediyor. Ancak konuya ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor. Öte yandan internet bağlantı hızında problem yaşıyorsanız aşağıdaki çözüm yollarını deneyebilirsiniz.
Öncelikle problemin sebebinin alt yapı sorunu ya da kullandığınız internet sağlayıcısının ağ sorunlarıyla ilgili olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İnternet alt yapı sorgulaması yaparak bulunduğunuz konumda internet alt yapı problemleri yaşanıp yaşanmadığını öğrenebilirsiniz.
İnternet bağlantı hızınızın yavaşlamasının sebebi modeminizle ilgili bir sorundan da kaynaklı olabilir. Modeminizi açıp kapatarak kısa süreli bağlantı problemlerine çözüm yaratabilirsiniz.
Wİ-Fİ full çekiyor ama net yavaş diyorsanız belli bir siteye mi erişemiyorsunuz yoksa genel olarak tüm sitelerde mi sorun yaşıyorsunuz bunu kontrol etmelisiniz.
İnternete bağlı olan cihazınız modeme çok uzaksa yine internet hızınız yavaşlayacaktır. Sinyal güçlendirici cihazlarla modem ile cihazınız arasındaki mesafeyi kısaltabilirsiniz. Modemin etrafında kitap gibi, biblo gibi nesnelerin bulunması da internet hızını etkileyebilir. Modemin açık bir alanda bulunması önemlidir.
Kullandığınız internet paketinin hız sınırı size artık yetmiyor olabilir. Hız sınırını aşmışsanız internetiniz yavaşlar. Paketinizi yükseltmeniz gerekebilir.
Özellikle pandemi döneminde eğitimin online sisteme geçmesi ve pek çok iş kolunun evde çalışma sistemini benimsemesi internet kullanımını arttırdı. İnternet ağ sağlayıcısı şirketlerden internetin yavaşlamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yukarıda yazanlara dikkat edilmesine rağmen internet hızı problemi yaşanıyorsa internet sağlayıcısı firmayı arayıp profesyonel bir destek talep edebilirsiniz.