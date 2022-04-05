1 kilosu 44,90 TL'ye, 600 gramı 28,90 TL'ye düştü! 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları! Kooperatif Market'te Ramazan çılgınlığı!

Kooperatif Market'te Ramazan Bereketi! Ramazan ayında Tarım Kredi marketlerinden kaçırılmayacak fırsatlar duyuruldu. Dev zincir marketlerinde ayçiçek yağından bakliyat ürünlerine, kahvaltılık ürünlerden çaya kadar envai çeşit üründe büyük kampanya başlatıldı.

Yayımlanan yeni katalogda en dikkat çeken ürün ise çay oldu. 1 Kg İlk Hasat Çay 44,90₺ TL'ye düştü. 600 gr Tarsüt Beyaz Peynir 28,90 TL'den, Makarna çeşitleri 4,90 TL'den satılmaya başlandı. İşte kataloğun tamamı...