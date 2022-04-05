Reddit R Place bitti mi? Reddit R Place nasıl oynanır, nasıl girilir? REDDİT R PLACE SON HALİ NASIL?

REDDİT R PLACE SON HALİ NASIL?

Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu ve İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından olan Reddit Place'a damgasını vurdu.

R place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel yerleştirdiği çevrimiçi bir alan. Alanda herhangi bir figür oluşturabilmek için binlerce kişinin katılımı gerekiyor.

Türk katılımcılar tabloda çok titiz bir şekilde çalışarak iş birliği yaptı. Türk Twitch yayıncıları izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabildi. Bu sabaha karşı sona eren etkinlikte ortaya çıkan tabloda, Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar son ana kadar yerini korudu.

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan'da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan'da Türkiye saatiyle 02.00'da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.