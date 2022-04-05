Reddit R Place bitti mi? Reddit R Place nasıl oynanır, nasıl girilir? REDDİT R PLACE SON HALİ NASIL?

Reddit R Place uygulamasına Türkler damga vurdu. Reddit adlı sosyal medya platformunun kurduğu R Place uygulamasının etkinliği 1 Nisan'da başlamıştı. 5 Nisan'da sona eren etkinlikte ortaya çıkan tablo merak ediliyor. Peki REDDİT R PLACE SON HALİ NASIL? Reddit R Place bitti mi? Reddit R Place nasıl oynanır, nasıl girilir? İşte tablodaki Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silueti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar detayları...
REDDİT PLACE BİTTİ Mİ?
1 Nisan 2022'den itibaren başlayan Place sona erdi. Toplamda 4 gün süren etkinlikte tablonun son hali 5 Nisan'da ortaya çıktı.
REDDİT R PLACE NEDİR?
Reddit'te başlatılan uygulama, kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle işliyor. Binlerce kişi tarafından alana yerleştirilen farklı renklerdeki pikseller bir araya geldiğinde bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.
REDDİT R PLACE SON HALİ NASIL?
Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurdu ve İnternet tarihinin en büyük organizasyonlarından olan Reddit Place'a damgasını vurdu.
R place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel yerleştirdiği çevrimiçi bir alan. Alanda herhangi bir figür oluşturabilmek için binlerce kişinin katılımı gerekiyor.
Türk katılımcılar tabloda çok titiz bir şekilde çalışarak iş birliği yaptı. Türk Twitch yayıncıları izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösterdi. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabildi. Bu sabaha karşı sona eren etkinlikte ortaya çıkan tabloda, Türk Bayrağı, Atatürk portresi, İstanbul silüeti, Barış Manço, Anıtkabir ve TB-2 Bayraktar son ana kadar yerini korudu.
Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan'da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan'da Türkiye saatiyle 02.00'da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.