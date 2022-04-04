Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 05.04.2022 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2022 10:34
    ABONE OL

    Zekat ne zaman, kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Yeğene zekat verilir mi? Zekat ile fitre arasındaki fark nedir?

    Yeğene zekat verilir mi? Zekat ne zaman, kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Zekat ile fitre arasındaki fark nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar zekat hakkındaki bilgileri özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha çok merak etmeye başladı ve konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yeğene zekat verilir mi?

    11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslüman vatandaşlar yeğene zekat verilir mi? Zekat ne zaman, kimlere verilir, nasıl hesaplanır sorularına yanıt aramaya başladı. Bolluk ve Bereket ayında ibadetlerini eksik etmeyen İslam dünyası bir yandan da zekat hakkında bilgileri araştıyor. Peki Ramazan ayında verilmesi gerekiyor mu, kimler vermekle yükümlü? Peki zekat ile fitre arasındaki fark nedir?

    YEĞENE ZEKAT VERİLİR Mİ?

    Zekat verebileceğimiz akrabalarımız arasında; kız kardeşimiz, erkek kardeşimiz, kız kardeşimizin kız ya da erkek çocuğu, erkek kardeşimizin kız ya da erkek çocuğu, halamız, dayımız, teyzemiz, amcamız, bunların kız ya da erkek çocukları yani kuzenlerimiz, komşumuz, iş arkadaşımız, mahalle ya da belde sakinimiz yer alır.

    ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

    Kabaca zekat malın 40'da 1'idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40'da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.

    ZEKAT NEDİR, KİMLER VERMELİDİR?

    Müslüman olan zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu kabul edilen (Mearic 70/22-25) kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu anlamı ile 30 ayette bahsi geçmektedir.

    Toplumdaki ekonomik dengelerin zenginler lehine gelişmesiyle, fakir-zengin arası ekonomik, sosyolojik ve psikolojik uçurumun oluşmasına engel olmak gibi bir fonksiyonu vardır.

    Zekat'ın kelime anlamı ise, "artma, çoğalma, arıtma, bereket" tir.

        Kişinin Zekat vermesi için müslüman olması ve belli bir miktarda zengin olması yeter ve gerek şarttır.

        Not: Diğer ibadetlede bulunan Akıl ve Büluğ şartları, zekat için geçerli değildir. Çünkü zekat, zenginliğin borcudur ve vekaletle (yani vasi veya vekil tarafından) yerine getirilebilen bir ibadettir. Zenginliğin topluma olan borcudur. Zekatın verildiği taraf açısından verenin yetişkin veya akli dengesinin önemi yoktur.

        ZEKAT İLE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        Zekat, Mslüman, erginlik çağına gelmiş, asıl ihtiyaçlarından ve borçlarından başka mala sahip olan ve malının üzerinden bir yıl geçen kimseler tarafından verilmelidir. Fitre ise ramazan ayının sonunu görebilen, zekat vermekle yükümlü her Müslüman'ın vermesi gereken bir sadakadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Batı ve Soros destekli 6’lı ittifak sandığa gömüldü!
        Haberler Haberler Zekat ne zaman, kimlere verilir, nasıl hesaplanır? Yeğene zekat verilir mi? Zekat ile fitre arasındaki fark nedir?
            SON DAKİKA