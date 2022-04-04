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    • Haberler
    • 04.04.2022 18:28
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    • 04.04.2022 18:33
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'nın görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

    Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta bir ayı aşkın bir süre geride kaldı. Karadeniz'de barışı ve huzuru isteyen Türkiye taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunarak hem Rusya hem de Ukrayna ile diyalog kanallarını açık tuttu.

    Bu bağlamda diplomasi trafiğine hız veren Ankara tarafları, önce Antalya'da sonra da İstanbul Dolmabahçe'de masaya oturttu.

    ÇAVUŞOĞLU - KULEBA ZİRVESİ
    Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Türkiye ile Ukrayna arasında kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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    Haberler Haberler Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
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