Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta bir ayı aşkın bir süre geride kaldı. Karadeniz'de barışı ve huzuru isteyen Türkiye taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunarak hem Rusya hem de Ukrayna ile diyalog kanallarını açık tuttu.

Bu bağlamda diplomasi trafiğine hız veren Ankara tarafları, önce Antalya'da sonra da İstanbul Dolmabahçe'de masaya oturttu.



ÇAVUŞOĞLU - KULEBA ZİRVESİ

Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Türkiye ile Ukrayna arasında kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.