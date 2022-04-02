Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.04.2022 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 08:05
    ABONE OL

    ✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek?

    Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültelerinde eğitimlerini gören öğrenciler ve İstanbul Üniversitesi'ne bağlı ikinci üniversitesini okuyanlar AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Eğitimlerini uzaktan okuyan ve bahar, güz dönemi vize, final sınav tarihlerini yakından takip edenler için açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi haberimizde yer alıyor. Peki açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek?

    takvim.com.tr
    ✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek?

    ✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak okuyan açıköğretim öğrencileri sınav takvimini görmek vize, final ve bütünleme sınavları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...

    AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    AÖF bahar dönemi ara sınavları 2 Nisan ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Dönem sonu sınavları ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler AÖF final sınavlarına 21-22 Mayıs'ta girecekler.

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Vize Sınavları

    I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30

    II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00

    III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00

        Yarıyıl Sonu Final Sınavı

        I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30

        II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00

        III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

        Bütünleme Sınavı

        I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30

        II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00

        III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00

        2021-2022 Yılı Üç Ders Sınavları

        07 Ağustos 2022

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

        Ara Dönem (Vize) Sınavları 13 - 14 Kasım 2021 16 - 17 Nisan 2022
        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 04 - 05 Haziran 2022
        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 12 - 13 Şubat 2022 02 - 03 Temmuz 2022
        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz prense FETÖ rüşveti!
        Haberler Haberler ✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek?
            SON DAKİKA