✍AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu! 📣Açıköğretim 2022 yılı ara sınav takvimi! Açık öğretim sınavları ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak okuyan açıköğretim öğrencileri sınav takvimini görmek vize, final ve bütünleme sınavları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte detaylar...
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi ara sınavları 2 Nisan ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Dönem sonu sınavları ise mayıs ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler AÖF final sınavlarına 21-22 Mayıs'ta girecekler.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Vize Sınavları
I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00