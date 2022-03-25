Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı! Silah kaçakçıları sevkiyatta paketlendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapan dört kişilik bir çeteyi suçüstü çökertti. Çete üyelerinin Ümraniye İlçesi'nde silah sevkiyatı yapacağını tespit eden İstanbul Organize Polisleri; belirlenen güzergahta V.F.Ö., S.K., Ö.A. ve M.İ. isimli dört çete üyesini yasa dışı silah sevkiyatı esnasında suçüstü yakaladı.