Perde ve kepenkler indi! Abramoviç’in yatlarında 'ölüm' sessizliği
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömüldü. Bodrum'da demirli olan MY Solaris'te bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmiyor. Yattaki tüm personel içeri girip sessizliğe gömülürken 5 katlı yatın tüm perde ve kepenklerinin tamamen kapatıldığı ve yatın üzerinde sessizlik hakim olduğu görüldü.
27.03.2022 10:13 - Son Güncelleme: 27.03.2022 10:13
Muğla'nın Bodrum ilçesine 5 gün önce gelen Rus milyarder roman Abramoviç'e ait 140 metre uzunluğundaki MY Solaris isimli 140 metrelik ultra lüks motor yata yönelik protestoların ardından bugünden itibaren yat personeline 'dışarı çıkmayın, ortalıkta görünmeyin' talimatı verildiği iddia edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesine üç gün önce gelen ve Ukraynalıların protestosu ile karşılayan Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait 140 metrelik ultra lüks yata öğle saatlerinde 5 minibüs dolusu sebze, meyve ve kuru gıda takviyesi yapıldı.