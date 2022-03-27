Perde ve kepenkler indi! Abramoviç’in yatlarında ’ölüm’ sessizliği

140 metrelik ultra lüks yatta tüm perde ve kepenkler indirilirken, yata bir ay yetecek kadar gıda takviyesi yapıldı. Marmaris'te demirli olan Eclipse ilgi çekmeye devam ederken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılmıştı.