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Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe'yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'yi satma kararı alan ve mal varlıklarına el konan Roman Abramovich için Göztepe iddiası ortaya atılmıştı. Servet değerindeki lüks yatlarını ülkemizde demirleyen ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in hayat hikâyesi merak konusu oldu. Peki Abramoviç servetini nasıl kazandı? Ünlü Rus oligark hakkındaki ilk kez duyacağınız gerçek ne? İşte Roman Abramoviç'in çarpıcı hayat hikâyesi...

23.03.2022 09:55 - Son Güncelleme: 23.03.2022 09:58
Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

1966'da Rusya'nın Saratov kentinde dünyaya gelen Abramoviç, henüz 3 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Rusya'nın kuzeyindeki özerk Komi Cumhuriyeti'nde akrabaları tarafından büyütülen Abramoviç, kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra mühendislik okudu ve ilk işinde tamircilik yaptı. Abramoviç'in ilk girişimi ise plastik oyuncaklar üretip satmak oldu.

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Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

Sovyetlerin dağılmasının ardından petrol ve diğer endüstriyel ürünlerin ticaretine başlayan Abramoviç'in attığı en büyük adımsa, daha sonra davalık olacağı, Boris Yeltsin dönemi zenginlerinden Boris Berezovski ile kurduğu yakınlık oldu.

Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

İLK BÜYÜK ADIM
Abramoviç, Berezovski ile 1994 yılında kurduğu temasta bugünkü zenginliğinin temellerini oluşturacak petrol şirketi Sibneft'in kuruluşu için planını aktardı. Berezovski'nin ham petrolün işlenmesi ve dağıtımını hedefleyen projeyi, karşılığında Yeltsin yanlısı propaganda yapacak olan ORT televizyonunu finanse etme teklifini Yeltsin'e açmasından kısa süre sonra Sibneft kuruldu.

Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

Şirketin büyük miktardaki hisselerini 19 milyon Dolar karşılığında, tartışmalı bir biçimde satın alan Abramoviç, böylece bugünkü servetinin temellerini atmış oldu.

Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

PUTİN'LE BÜYÜDÜ
Vladimir Putin'in Rusya'da devlet başkanı olmasının ardından, yeni yönetimle ters düşen Berezovski ve birçok Yeltsin dönemi milyarderinin aksine, Abramoviç'in Putin'le geliştirdiği iyi ilişkiler daha da büyümesinin önünü açtı.

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