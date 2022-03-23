Yetim büyüdü oligark oldu: İşte Göztepe’yi satın alacağı konuşulan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

1966'da Rusya'nın Saratov kentinde dünyaya gelen Abramoviç, henüz 3 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Rusya'nın kuzeyindeki özerk Komi Cumhuriyeti'nde akrabaları tarafından büyütülen Abramoviç, kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra mühendislik okudu ve ilk işinde tamircilik yaptı. Abramoviç'in ilk girişimi ise plastik oyuncaklar üretip satmak oldu.