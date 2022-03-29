Garantör ne demek? Garantör ülke ne demek? Rusya Ukrayna savaşı bitti mi, son durum ne?

Ukrayna heyetinden David Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Kiev yönetiminin garantör olarak görmek istediği diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail.

David Arakhamia, "NATO'nun beşinci maddesine benzer bir garanti isiyoruz. Bu madde ile Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir" dedi.

Arakhamia, "Bu ana maddelerde anlaşma sağlanması bizim için bir prensip meselesi" diye konuştu ve iki hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini söyledi.

GARANTÖR NE DEMEK?

Garantör'ün Türk Dil Kurumu'ndaki (TDK) anlamı 'Güvenceci' demektir.

GARANTÖR ÜLKE NE DEMEK?

Diplomaside ve uluslararası ilişkilerde garantör ülke mevdut durumda söz sahibi olan ülke anlamında kullanılır. Örneğin A ve B ülkesi arasında yapılan bir anlaşmada garantör ülkeler de yer alırsa A ve B ülkesi arasında yaşanan sorunlarda garantör ülkeler de söz sahibidir. Garantör ülke kısaca başka bir ülkenin anlaşma ya da adımları üzerinde söz sahibi olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin garantör devletlerinden bir tanesidir.