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    • Haberler
    • 28.03.2022 12:03
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    • 28.03.2022 12:15
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    CHP'li Tunç Soyer'den intikam siyaseti! AK Partili diye yüzde 400 zam! Çocuklara verdiklerini geri aldılar

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından 14 ay belediye başkanı görevini üstlenen AK Partili Aydın Pehlivan, Tunç Soyer'in intikam siyasetini tek tek anlattı. Soyer, Pehlivan göreve gelince daha önce hibe ettiği ikinci el kıyafetleri geri aldı. Ayrıca İZSU’ya ait şişeleme fabrikasının kirasını 200 bin liradan 960 bin liraya yükselterek yüzde 400’e yakın zam yaptı. İşte Soyer'in skandalları...

    CHP’li Soyer’den intikam siyaseti!

    CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından kura ile AK Partili Aydın Pehlivan başkanlık koltuğuna oturdu.

    AK PARTİ OLUNCA İNTİKAM GÜTTÜ

    Başkan Pehlivan 14 aylık görev süresinde yaptıkları ve geleceğe dönük planları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından yapılan haksızlıkları anlattı. Serdar Aksoy zamanında yapılan yolsuzluklardan bahsederek konuşmasına başlayan Pehlivan, "1.8 milyon liraya satın alabilecek kameraların 10 milyon liraya satın alındığını, 7.5 milyon liraya tümü satın alınabilecek 22 tane çöp kamyonunun 4 yıllığına 44 milyon liraya kiralandığını gördük. Serdar Aksoy'un 130 milyon liralık bir kamu zararı oluşturduğunu tespit ettik. Şimdinin 260 milyon lirası diyebilirim" dedi.

    12 MİSLİYLE SATIN ALMIŞLAR

    Başkan Pehlivan, "Bu ihaleyi iptal ettik. Menemenimizin 44 milyon lirasını kurtardık. Biz 33 tane aracı 14.5 milyon liraya satın aldık. 4 ay önce bu araçların ödemelerine başladık. Şu anda bu araçların piyasa değeri 30 milyon lira. Bu paralar Menemenli hemşerilerimizin ödediği vergilerle yapıldı. Gerçekten helal hoş olsun. Menemen Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu dezenfektanı 12 misli fiyata satın aldığını öğrendik. 800 metrekarelik bir parkın içerisine 18 kamyon gübre döküldüğünü, 80 lira olan montun 450 liraya satın alındığını belirledik. Serdar Aksoy'un kurdelesini kestiği 16 projenin 14'ünün parasını ben ödedim. Yeni ihalesini yaptık. 20 tane halı saha yapıyoruz. 25 tane de pota alanı yapıyoruz. Menemen spor aktivite alanı olmayan yer kalmayacak" diye konuştu.

        ÖDENMEYEN KİRALARI ÖDEDİK

        Sabah'ın haberine göre, Pehlivan, "14 yıldır ödenmeyen 22 milyon liralık ikramiyeleri ödedik. 3.5 aydır maaşları geriden geliyordu. Onu dengeledik. 'Devlette devamlılık esastır' ilkesiyle yarım kalan projelerimizi tamamladık ve halkımızın hizmetine açtık. Hemşerilerimizin kanayan yarası pazar yeri sorunu, bizimle birlikte son buldu. Geçmiş yıllarda başlanıp bir türlü bitirilemeyen Halil Alkaya Pazar Yeri'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda büyük bir coşku içinde açtık. Esnafımız ve vatandaşlarımız, modern bir tesiste alışverişlerini yapma imkanı buldu.

        PERSONEL ÇIKARMADIK

        Göreve geldiğinde bin 420 personel olduğunu hatırlatan Başkan Pehlivan, "Göreve geldiğimiz günden beri 14 ay boyunca tek bir personel dahi çıkarmadım. Hep kadrolara baktığımızda bizim istediğimiz kabiliyete evirilmesi bizi ciddi anlamda zamanımızı aldı. Şirketlerin verilmemesi ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce insanı kapının önüne koydu. Geçen dönem Serdar Aksoy 280 kişiyi işten attı. Biz bir tane personelin iş akdini sonlandırmadık" diye konuştu.

        İKİNCİ EL KIYAFETLERİ, OYUN PARKLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER

        14 Ocak 2021'de göreve başladığını hatırlatan Pehlivan, "Menemen Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçince, İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önceden hibe ettiği 5 tane oyun parkını iade almaya geldi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler birimi tarafından Menemen Belediyesi sosyal hizmetler birimine ikinci el kıyafetler teslim edilmişti. Göreve geldikten bir hafta sonra ikinci el kıyafetleri bile geri aldılar. Sosyal hizmetler birimimiz bu kıyafetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Park ve Bahçeler ise 5 tane oyun parkını iade etmedi. Kullandığımız İZSU'ya ait şişeleme fabrikasının kirasını biz göreve gelince 5'e katladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugüne kadar sadece 3 tane 25 yaşında otobüs alabildik" dedi.

        CUMHURBAŞKANIMIZ, 'MENEMENİ BİR DAHA KAYBETMEYELİM' DEDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ilk ziyaretten de bahseden Başkan Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Menemen'i bir daha kaybetmeyelim' dedi. Omuzlarımıza böyle bir yük yükledi. Cumhurbaşkanımızın Menemen programında da görüldü ki Menemenli hemşerilerimiz beni ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrımıza bastı. 1.5-2 kilometrelik yolu kalabalıktan 2 saatte geçemedik. Hınca hınç dolmuş bir Menemen vardı. Polis kayıtlarına göre 25-30 bin kişi vardı. İnşallah Menemenimizde güzel işler yapacağız. Kentsel dönüşüm de yapacağız. 2024 Mart ayına kadar bir kısmını bitireceğiz" dedi.
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        Haberler Haberler CHP'li Tunç Soyer'den intikam siyaseti! AK Partili diye yüzde 400 zam! Çocuklara verdiklerini geri aldılar
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