PERSONEL ÇIKARMADIK

Göreve geldiğinde bin 420 personel olduğunu hatırlatan Başkan Pehlivan, "Göreve geldiğimiz günden beri 14 ay boyunca tek bir personel dahi çıkarmadım. Hep kadrolara baktığımızda bizim istediğimiz kabiliyete evirilmesi bizi ciddi anlamda zamanımızı aldı. Şirketlerin verilmemesi ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce insanı kapının önüne koydu. Geçen dönem Serdar Aksoy 280 kişiyi işten attı. Biz bir tane personelin iş akdini sonlandırmadık" diye konuştu.

İKİNCİ EL KIYAFETLERİ, OYUN PARKLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER

14 Ocak 2021'de göreve başladığını hatırlatan Pehlivan, "Menemen Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçince, İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önceden hibe ettiği 5 tane oyun parkını iade almaya geldi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler birimi tarafından Menemen Belediyesi sosyal hizmetler birimine ikinci el kıyafetler teslim edilmişti. Göreve geldikten bir hafta sonra ikinci el kıyafetleri bile geri aldılar. Sosyal hizmetler birimimiz bu kıyafetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Park ve Bahçeler ise 5 tane oyun parkını iade etmedi. Kullandığımız İZSU'ya ait şişeleme fabrikasının kirasını biz göreve gelince 5'e katladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugüne kadar sadece 3 tane 25 yaşında otobüs alabildik" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ, 'MENEMENİ BİR DAHA KAYBETMEYELİM' DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ilk ziyaretten de bahseden Başkan Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Menemen'i bir daha kaybetmeyelim' dedi. Omuzlarımıza böyle bir yük yükledi. Cumhurbaşkanımızın Menemen programında da görüldü ki Menemenli hemşerilerimiz beni ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrımıza bastı. 1.5-2 kilometrelik yolu kalabalıktan 2 saatte geçemedik. Hınca hınç dolmuş bir Menemen vardı. Polis kayıtlarına göre 25-30 bin kişi vardı. İnşallah Menemenimizde güzel işler yapacağız. Kentsel dönüşüm de yapacağız. 2024 Mart ayına kadar bir kısmını bitireceğiz" dedi.