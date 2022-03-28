CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından kura ile AK Partili Aydın Pehlivan başkanlık koltuğuna oturdu.
AK PARTİ OLUNCA İNTİKAM GÜTTÜ
Başkan Pehlivan 14 aylık görev süresinde yaptıkları ve geleceğe dönük planları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından yapılan haksızlıkları anlattı. Serdar Aksoy zamanında yapılan yolsuzluklardan bahsederek konuşmasına başlayan Pehlivan, "1.8 milyon liraya satın alabilecek kameraların 10 milyon liraya satın alındığını, 7.5 milyon liraya tümü satın alınabilecek 22 tane çöp kamyonunun 4 yıllığına 44 milyon liraya kiralandığını gördük. Serdar Aksoy'un 130 milyon liralık bir kamu zararı oluşturduğunu tespit ettik. Şimdinin 260 milyon lirası diyebilirim" dedi.
12 MİSLİYLE SATIN ALMIŞLAR
Başkan Pehlivan, "Bu ihaleyi iptal ettik. Menemenimizin 44 milyon lirasını kurtardık. Biz 33 tane aracı 14.5 milyon liraya satın aldık. 4 ay önce bu araçların ödemelerine başladık. Şu anda bu araçların piyasa değeri 30 milyon lira. Bu paralar Menemenli hemşerilerimizin ödediği vergilerle yapıldı. Gerçekten helal hoş olsun. Menemen Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu dezenfektanı 12 misli fiyata satın aldığını öğrendik. 800 metrekarelik bir parkın içerisine 18 kamyon gübre döküldüğünü, 80 lira olan montun 450 liraya satın alındığını belirledik. Serdar Aksoy'un kurdelesini kestiği 16 projenin 14'ünün parasını ben ödedim. Yeni ihalesini yaptık. 20 tane halı saha yapıyoruz. 25 tane de pota alanı yapıyoruz. Menemen spor aktivite alanı olmayan yer kalmayacak" diye konuştu.