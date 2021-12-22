CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den skandal proje! Vatandaşa 1 dakikayı lütufmuş gibi gösterdi

Sosyal medya kullanıcıları, "Asansörde yukarı çıkana kadar 1 dakika boyunca bizim fikirlerimizi dinleyecekmiş. Onu etkilemeye çalışacakmışız. Tunç Soyer'in yeniliğe ve düşünceye verdiği değer işte bu. 1 dakika" diye projeyi eleştirdi.

İşte o tepkilerin bazıları: