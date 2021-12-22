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    • 22.12.2021 16:52
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den skandal proje! Vatandaşa 1 dakikayı lütufmuş gibi gösterdi

    Yerel seçimlerden bu yana göreve geldiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne hiçbir hizmeti olmayan CHP’li Tunç Soyer, vatandaşı 1 dakika dinleme projesini utanmadan duyurdu. Skandal proje sosyal medyada alay konusu olurken “Tunç Soyer'in yeniliğe ve düşünceye verdiği değer işte bu. 1 dakika” yorumları art arda geldi.

    takvim.com.tr

    Göreve geldiği günden bu yana hizmet namına hiçbir adımı olmayan, sadece heykel yapan, belediye kadrolarına PKK'lıları yerleştiren, yandaş isimlere ihaleleri peşkeş çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir skandala daha imza attı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Her biri farklı alanlarda çalışan girişimcilerle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in buluşacağı etkinliğimiz 22 Aralık günü saat 12:00'da başlayacaktır. Etkinlik kapsamında girişimciler sırasıyla Başkan Tunç Soyer ile asansöre binerek yukarı çıkana kadar sürecek olan 1 dakikalık zaman diliminde iş fikirlerini anlatarak etkilemeye çalışacaklardır" duyurusunda bulundu.

    Skandal proje kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Göreve geldiği günden bu yana tam 3 yıl geçen ancak heykelden başka bir hizmeti bulunmayan Tunç Soyer'in vatandaşa bir lütufmuş gibi 1 dakika verdiğini açıklaması tepkilere yol açtı.

        Sosyal medya kullanıcıları, "Asansörde yukarı çıkana kadar 1 dakika boyunca bizim fikirlerimizi dinleyecekmiş. Onu etkilemeye çalışacakmışız. Tunç Soyer'in yeniliğe ve düşünceye verdiği değer işte bu. 1 dakika" diye projeyi eleştirdi.

        İşte o tepkilerin bazıları:
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        Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den skandal proje! Vatandaşa 1 dakikayı lütufmuş gibi gösterdi
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