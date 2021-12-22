CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den skandal proje! Vatandaşa 1 dakikayı lütufmuş gibi gösterdi

Göreve geldiği günden bu yana hizmet namına hiçbir adımı olmayan, sadece heykel yapan, belediye kadrolarına PKK'lıları yerleştiren, yandaş isimlere ihaleleri peşkeş çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir skandala daha imza attı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Her biri farklı alanlarda çalışan girişimcilerle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in buluşacağı etkinliğimiz 22 Aralık günü saat 12:00'da başlayacaktır. Etkinlik kapsamında girişimciler sırasıyla Başkan Tunç Soyer ile asansöre binerek yukarı çıkana kadar sürecek olan 1 dakikalık zaman diliminde iş fikirlerini anlatarak etkilemeye çalışacaklardır" duyurusunda bulundu.
Skandal proje kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Göreve geldiği günden bu yana tam 3 yıl geçen ancak heykelden başka bir hizmeti bulunmayan Tunç Soyer'in vatandaşa bir lütufmuş gibi 1 dakika verdiğini açıklaması tepkilere yol açtı.