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    • 28.03.2022 22:01
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    • 28.03.2022 22:03
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    28 Mart korona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    28 Mart korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 272 bin 435 testte 14 bin 364 vaka tespit edildi. 61 kişi hayatını kaybederken 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

    takvim.com.tr
    Son tablo geldi!

    28 Mart korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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