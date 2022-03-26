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    • 26.03.2022 21:00
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    • 26.03.2022 21:24
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    Başkan Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle buluştu! Önemli açıklamalar...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere gittiği Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın katıldığı program saat 21.00 itibariyle Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

    Başkan Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "20 YILDA 470 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPTIK"
    "Çiftçilerimize geçtiğimiz 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptık. Tarım ve hayvancılığa en büyük desteği biz verdik. Sebze-meyve üretiminde Avrupa'da birinciyiz.

    Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."

    "6 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"
    Ormancılık alanında da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeyiz. 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

    "AYÇİÇEK YAĞINDA SORUN YOK"
    Ayçiçek yağında sorun yok. Ülkede suni bir panik havası oluşturuldu. Ayçiçek ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz."

    Detaylar gelecek...

    ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU
    Erdoğan dün program sonrası çiftçilerle biraraya geldi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaşan Başkan Erdoğan, "Tokat ziyaretimizde çiftçi kardeşlerimle gerçekleştirdiğim bu özel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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