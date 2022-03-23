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    • Haberler
    • 23.03.2022 22:43
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    • 23.03.2022 22:58
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    Görüntüler tepki çekmişti! Öğretmene 'saygısız' davranışa soruşturma

    Son dakika haberleri... Sosyal medyanın gündemine oturan öğretmen-öğrenci görüntüsüne ilişkin harekete geçildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ’Saygısız’ davranışa soruşturma!

    Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

    Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

    NE OLMUŞTU?
    Sosyal medyaya düşen görüntülerde öğretmen elinde kitabı ile öğrencilerine ders anlattığı esnada öğretmenin yanına öğrencilerden birinin geldiği görüldü.

    ÖĞRETMENİNİN YÜZÜNÜ AVUÇLADI
    Kitaba odaklanan öğretmenin önüne geçen öğrenci dans ettiten sonra öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı.

    Görüntüler büyük tepki çekti.

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