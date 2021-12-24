13 yaşında Adnan Oktar'ın istismarda bulunduğu kız çocuğu Serra M. mide bulandıran detayları anlattı

Son dakika haberi... 10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği Adnan Oktar'ın istismarda bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğu Serra M., Oktar'a yönelik operasyonu duyunca İsviçre'den gelerek başına gelenleri tek tek anlatmıştı.
Küçük Serra, annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve 'kedicik' olmaktan nasıl kurtulduğunu deşifre etmiş ve Oktar örgütünün kirli yüzünü kamuoyuna açmıştı. 9 yaşında Adnan Oktar'la tanıştırılan Serra M.'nin anlattıkları dehşete düşürecek cinsten. Serra M., polise verdiği ifadesinde, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu.
Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. 'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuştu.