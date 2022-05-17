MEB onaylı... En güzel anlamlı kısa uzun 19 Mayıs Gençlik Bayramı şiirleri! 19 Mayıs ile ilgili 1-2-4-6-8 kıtalık şiirler 2022!

19 Mayıs Gençlik Bayramı ile ilgili şiirler! Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. Resmi tatillerden arasında yer alan 19 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk geldi. 2022 en güzel anlamlı kısa uzun 19 Mayıs şiirleri sözleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İşte sizler için derlediğimiz en güzel 2,3,4,5 kıtalık 19 Mayıs şiirleri!
19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
1-2 3-4 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ
19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ
19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.
Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı
19 MAYIS GÜNÜ
Atatürk güneş gibi,
Her daim içimizde,
19 Mayıs gününü,
Yaşatırız kalbimizde.
Atatürk'ün güvendiği,
İşte o gençlik biziz,
19 Mayıs gününü
Özel bir gün biliriz.
Parolamız ileri,
Geri nedir bilmeyiz,
19 Mayıs gününü,
Hepimiz çok severiz.
İlkeleri benimsedik,
Çağdaşlığı hedefledik,
19 Mayıs gününü,
Doğum günümüz bildik.
19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz Mayıs,
En yüce bayram.
Bize armağan,
Bıraktı Ata'm.
Sağız vatanca,
Kafamız zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'yı sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Coşkun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Koşun güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Çıktığı bugün.
Vatanda düğün,
Çocuğum övün!
Halim YAĞCIOĞLU