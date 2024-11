"Yenidoğan Çetesi" davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Emeğimin karşılığını aldım

İstanbul'da yenidoğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin servislerine sevk edip ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 47 kişilik Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor.

18 Kasım Pazartesi günü başlayan ve 6 gün boyunca devam eden 22 tutuklu sanığın savunmalarının ardından dün tutuksuz yargılananların savunmaları için gözler yeniden Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.

YÜZDE 35 PAY

Tutuksuz yargılananların ifadelerinde de çarpıcı detaylar vardı. Avcılar Hospital Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fetin Rüştü Yıldız örgüt elebaşına cirodan yüzde 35 pay verdiklerini söyledi.

"DOKTOR BULAMADIK"

Halime bebeğin ölümüyle ilgili iddialara yanıt veren hemşire Ecem Koç ise kendisini "Çok kötü durumda bir bebekti, entübeydi. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Adrenalini ve CPR'ını yaptım, geri dönmedi bebek. Doktor olmadığı için bebeğe müdahaleyi hemşireler olarak yaptık. Doktor beye (Fırat Sarı) yaptığımız işlemleri, kalp masajı gibi bebeği canlandırmaya yönelik yaptığımız işlemleri anlattım. Sonra doktor 'Geliyorum' dedi. Ex bilgisini vermek doktor beyin görevidir. Fırat Sarı'yı bekledik bu yüzden. İstanbul'dan Çorlu'ya gelecekti. Bu bekleme esnasında biz de defin işlemleri için bebeği hazırladık. Ex saati ile ilgili bir bilgim yok, değiştirilip değiştirilmediği konusunda. Sonradan öğrendiğim kadarıyla uzatılmış bir saat var. Bu sonradan değiştirilmiş. Bu bebekle çocuk doktoru olarak Fırat Sarı ilgilendi. Bebeğin epikrizini kimin yazdığını bilmiyorum. Bizde hemşireler epikriz yazmaz, anlamayız ne olduğunu. Hemşireler kendi işlerine zor yetişiyor. diyerek savundu.

SORUMLU HEMŞİRE 1000'ER LİRA PARA DAĞITIYORDU

Mahkeme başkanının, kendilerine maaşlarının dışında ödeme yapılması ve para alışverişlerini sorması üzerine sanık Ecem Koç, "Sorumlu hemşiremiz Bahar Hanım'a, Fırat Sarı'dan belli bir miktar para geliyordu. O da kıdemli hemşirelere 1000'er lira dağıtıyordu. Biz paranın neden ve nereden geldiğini anlamıyorduk. Fırat Sarı'dan bana gelen paraların sebebi de şu, küçük alışverişler söz konusuydu. Ticari bir alışveriş söz konusu değildi. Fırat Hoca'nın hesabından bana gelen paralar hastanede yaptığım bazı masrafların ödemeleridir" dedi.

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"

Avcılar Hospital hastanesinde sorumlu yenidoğan hemşiresi olarak görev alan, tutuksuz yargılanan Serenay Şenkalaycı ise aldığı paralar hakkında "Ben Medisense'den para aldım. Ek mesaim nedeniyle aldım. Aldığım para emeğimin karşılığıdır" dedi.

Yaklaşık 7,5 saat süren, 7 sanığın dinlenildiği duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere bugün saat 09.30'a ertelendi. Bu arada, dava kapsamında 22 tutuklu sanık ile 7 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.

Tutuksuz yargılananların savunmaları bugün de devam edecek. Yaşanan gelişmeleri anbean Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.