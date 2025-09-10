Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu!

7 Ekim 2023'te bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıyor.İsrail başkent Sana'yı vurdu
DÜN KATAR BUGÜN YEMEN
Dün Katar'daki ateşkes görüşmelerini hedef alan İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINA KARŞILIK VERİLDİ
Yemen'deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail'in başkent Sana'da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.
"ÇANLAR ÇALIYOR"
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.
Yemen'e gerçekleştirilen saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Katz, "Daha fazla saldırı yapacağımıza söz vermiştik. Bugün Yemen'deki Husilere bir başka acı darbe daha indirdik. Çanlar Çalıyor Operasyonu kapsamında İsrail Savunma Kuvvetler, başkent Sana ve Yemen'in diğer bölgelerindeki askeri kamplarını vurdu." ifadelerini kullandı.
HUSİLERİN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI
Yemen basını, İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği saldırıda Husilerin Savunma Bakanlığı’nı hedef aldığını bildirdi.
İSRAİL YEMEN'İN BAŞKENTİ SANA'YI HEDEF ALDI
İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.
Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.
Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.
Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.
İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.
Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.