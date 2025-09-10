PODCAST CANLI YAYIN

İsrail Yemen'i vurdu!

7 Ekim 2023'te bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran ve Orta Doğu'da istikrarsızlığın sürmesi birçok ülkeyi hedef alan İsrail bugün de Yemen'in başkenti Sana’yı da vurdu.

7 Ekim 2023'te bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in saldırıları Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıyor.

DÜN KATAR BUGÜN YEMEN

Dün Katar'daki ateşkes görüşmelerini hedef alan İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINA KARŞILIK VERİLDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail'in başkent Sana'da birkaç bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

