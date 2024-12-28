2. DURUŞMANIN İKİNCİ GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

İkinci duruşmada savunma yapan ağabey Enes Güran, günlerce konuşulan kolundaki ısırık iziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve diğer sanıklar gibi o da baş şüpheli Nevzat Bahtiyar için "O bir katil" dedi.

Güran, "Kolumdaki morluğa gelince, ben kendim ısırdım. Hakkımı helal etmiyorum, zehir zıkkım olsun. Onlardan çıkmasa da çocuklarından çıkacak. Gerekirse kafamı koparın ama beni Narin'in ölümüyle suçlamayın. Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalabilirim, ama vicdanım rahat" diye konuştu.

Salim Güran'ın avukatı ise Narin'in üzerinden bulunan PSA bulguna dikkat çekerek, Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı istismar etmiş olabileceğini söyledi.

Nevzat Bahtiyar ise iddiaları reddederek, kendisinin sadece cesedi gömdüğünü cinayeti işlemediğini belirtti.