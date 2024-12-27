"BENİ NEDEN TUTUKLADILAR"

Salim Güran: Nevzat ile Arif kardeşim arasında araba satışından bir sorun vardı. Babam araya girdi. 40 bin sen ver, 30 bin Arif versin, 10 bin de muhtar versin. Nevzat dedi param yok. Sıva işi vardı. Bunu yap sana para vereyim. Gitti inşaata baktı bu inşaat 100 bin yapar. Senden 20 bin almam 80’e olur dedi. O sırada aramız açıldı. Nevzat ile yaklaşık 3 ay ben konuşmadım. Bu adam normalde beni gördüğü zaman yanımda otururdu. 3 ay bu adam niye yanıma gelmedi?

Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyor. Ama kendileri eksik. Narin’in kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmadın? Bakmadılar ailenin üstüne geldiler.

Üfürükçü meselesine gelelim. "Bir tane üfürükçü var, ona gidelim" dediler. Dedim devlet gelmiş buraya, o bulacak Sonrasında yengemle birlikte üfürükçüye gittik. Üfürükçü Narin’in Çarıklı'da olduğunu söyledi. Şok olduk. Narin’in yanında iki kişi olduğunu, makarna yediğini söyledi. "Telefonla oynuyor" dedi. Heyecanlandım, bir an umutlandım. O arada yengemi köye bıraktım. Jandarmayla birlikte üfürükçünün dediği yere gittik. Metruk bina. Kapıyı kırdık orada bir şey bulamadık.

Kalktılar beni gözaltına aldılar, tutukladılar. Psikolojikman çöktüm. Ömrü hayatımda cezaevi görmemişim. Benim bütün ifadelerim doğru. Kalktılar dediler Narin’in DNA’sı senin aracında çıktı. Dedim çıkmasa şaşardım çünkü aile arabasıdır. "Öyle değil kusma, kan var" dediler. Dedim asla. Sonra beni medyanın önüne attılar. Nevzat Bahtiyar’ın itirafçı olduğunu öğrendim televizyondan. Narin’in cesedi bulundu. Dedim bırakın yeğenimin mezarına gideyim. Bağırıyorum, çağırıyorum bırakmadılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz, bir aileyi yok edemez. Beni neden tutukladılar?