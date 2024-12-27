Diyarbakır'da 8 yaşında vahşice öldürülen Narin Güran'ın cinayetinde tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşmanın ilk günü sona erdi.
Duruşmada tansiyonun yükselmesiyle gergin anlar yaşanırken, Savcı mütalaasında "Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı. 'İyi hal'e yer yok." ifadelerine yer verdi.
2. duruşmanın ilk gününde neler yaşandı?
Narin cinayeti davasında ikinci duruşma bugün de devam ediyor.
Takvim 2. duruşmanın 2. gününde yaşananaları anbean aktarıyor...
Salim Güran: Tek hücreli hapiste kalıyorum. Ne televizyon ne radyo. Biz de insanız hayvan değil.
Mahkeme Başkanı: Tamam artık toparla. 1 saat oldu.
Salim Güran: Gitmediğim yere benim bazım nasıl gidiyor. Allah peygamber aşkına. Bu kötülük niye?Nevzat hem kızımızı hem aileyi yok etti, Türkiye’yi parmağında oynatıyor. Bu kolluk kuvvetlerine soruşturma açılsın. Bu kötü niyet niye?
Salim Güran: Nevzat ile Arif kardeşim arasında araba satışından bir sorun vardı. Babam araya girdi. 40 bin sen ver, 30 bin Arif versin, 10 bin de muhtar versin. Nevzat dedi param yok. Sıva işi vardı. Bunu yap sana para vereyim. Gitti inşaata baktı bu inşaat 100 bin yapar. Senden 20 bin almam 80’e olur dedi. O sırada aramız açıldı. Nevzat ile yaklaşık 3 ay ben konuşmadım. Bu adam normalde beni gördüğü zaman yanımda otururdu. 3 ay bu adam niye yanıma gelmedi?
Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyor. Ama kendileri eksik. Narin’in kaybolduğu saatten sonra neden kameralara bakmadın? Bakmadılar ailenin üstüne geldiler.
Üfürükçü meselesine gelelim. "Bir tane üfürükçü var, ona gidelim" dediler. Dedim devlet gelmiş buraya, o bulacak Sonrasında yengemle birlikte üfürükçüye gittik. Üfürükçü Narin’in Çarıklı'da olduğunu söyledi. Şok olduk. Narin’in yanında iki kişi olduğunu, makarna yediğini söyledi. "Telefonla oynuyor" dedi. Heyecanlandım, bir an umutlandım. O arada yengemi köye bıraktım. Jandarmayla birlikte üfürükçünün dediği yere gittik. Metruk bina. Kapıyı kırdık orada bir şey bulamadık.
Kalktılar beni gözaltına aldılar, tutukladılar. Psikolojikman çöktüm. Ömrü hayatımda cezaevi görmemişim. Benim bütün ifadelerim doğru. Kalktılar dediler Narin’in DNA’sı senin aracında çıktı. Dedim çıkmasa şaşardım çünkü aile arabasıdır. "Öyle değil kusma, kan var" dediler. Dedim asla. Sonra beni medyanın önüne attılar. Nevzat Bahtiyar’ın itirafçı olduğunu öğrendim televizyondan. Narin’in cesedi bulundu. Dedim bırakın yeğenimin mezarına gideyim. Bağırıyorum, çağırıyorum bırakmadılar. Bir medya bu kadar kötü olamaz, bir aileyi yok edemez. Beni neden tutukladılar?
Salim Güran savunmasını yapmaya başladı.
Salim Güran: Her gün olduğu gibi sabah erken kalktım, tarlaya gittim. Ramazan ve babasıyla tarladaki işlerimizi yaptık. İşlerimi düzene koyduktan sonra çarşıya gittik çocuklarımla. Hükümet konağı karşısında ATM’den 4 bin lira para çektim. İki tane oğlumu aldım çay ocağında oturduk. Süper çocuklarım alışverişi bitirdi köye döndük. Giderken yakıt aldım. Eve geldikten sonra hava sıcaktı klimanın önünde oturdum. Kahvaltılık bir şeyler yedim. İstirahat ettim 4 gibi yukarı tarlaya gittim. Elektrikçiler geldi. Arızaya gelmişler. Bir şeyler yediler. Sonra onların arabasına bindik ve tarlaya gittik. Amcamın oğlunun pamuk tarlası içinde yürüyordum. Ve kurtlanmış amcamın oğlunun tarlası. Onu arayıp söyledim, 'tarlan kurtlanmış' diye. Elektrikçiler gittikten sonra eve geldim. Evde fazla durmadım. O sırada Ramazan beni aradı burada şüpheli bir araba var dedi. Ramazan’ın yanına gittim. Orada tarla işleriyle uğraştım yine.
Narin’in kaybolduğu zaman kızım beni aradı, saat 8 gibi, 'baba Narin kayıp' dedi. Sonra köye geldim. Kalabalığı gördüm, psikolojik olarak zaten çöktüm. Yengem Yüksel Güran ağlıyordu. Hemen komutanı aradım 'yeğenim kayıp' diye. Okul kamerasına jandarmayla birlikte baktık. Narin amcamın kızının yanından ayrılıp patikadan çıkıyor. Narin sonra kayboluyor. Aramaya başladık. Tarlalara, bahçelere baktık. Yok Narin yok. Köpekle aramalar yaptık. Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik.
Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar’ı işaret ederek “Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Sanık kürsüsüne Salim Güran geldi. Salim Güran, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemine karşı savunmasını yapacak.
Mahkeme heyeti yerini aldı, tutuklu sanıklar salona getirildi. Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran, dün oturdukları yerlere oturdu. Nevzat Bahtiyar henüz salona gelmedi. Mahkeme başkanı, dün salona alınmamasına karar verdiği için bugün verilecek ara kararla Arif Güran’ın salona alınıp alınmayacağına karar verecek. Öğleden sonra ailelerden sadece 15 kişiyi salona alınacak.
Narin Güran davasının ikinci duruşmasının 2'nci günüde sanıklar adliyeye getirildi. Dün 14 saat süren duruşma bugün 9'da başlayacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.
İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.
Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet Akgün'ün zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar vermişti.