TRUMP: HEDEFE ÇOK YAKLAŞIYORUZ

ABD-İsrail-İran savaşı 22. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
İran, İsrail'e yönelik yeni balistik füze dalgaları başlattı Nasrallah füzesi ilk kez kullanıldı. İsrail ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit eden kapasitesini kırmak amacıyla Güney Pars gaz sahası, Hazar Denizi'ndeki donanma hedefleri ve Tahran'daki IRGC Deniz Kuvvetleri karargahını vurdu; bu saldırılar küresel petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini "korkak" diye eleştirerek Boğaz'ın korunması için daha fazla destek talep etti ancak yeterli yanıt alamadı.
Takvim.com.tr savaşı dakika dakika aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı Orta Doğu’da askeri çabaları azaltmayı düşünürken hedeflerine çok yaklaştıklarını savundu.
Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"İran'ın terörist rejimine ilişkin Orta Doğu'daki büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken hedeflerimize çok yaklaşıyoruz."diyen Trump, İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü.
Trump, ayrıca İran'ın savunma sanayisini yok ettiklerini, uçaksavar silahları da dahil olmak üzere donanmasını ve hava kuvvetlerini ortadan kaldırdıklarını yazdı.
İran'ın nükleer kapasiteye yaklamasına asla izin vermeyeceklerini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olduğunu belirten Trump, ayrıca İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt dahil Orta Doğu'daki müttefiklerine en üst düzeyde koruma sağlayabileceklerini savundu.
Trump,"Hürmüz Boğazı, gerektiğinde onu kullanan diğer ülkeler tarafından korunmalı ve denetlenmelidir. ABD kullanmıyor. İstenirse, bu ülkelerin Hürmüz çabalarına yardımcı olacağız, ancak İran'ın tehdidi ortadan kalktıktan sonra buna gerek kalmamalı. Daha da önemlisi, bu onlar için kolay bir askeri operasyon olur."ifadelerini paylaştı.