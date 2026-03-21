ABD'ye göre, savaşın sona ermesini sağlayacak herhangi bir anlaşmanın üç temel unsuru içermesi gerekiyor:

DOLAYLI TEMASLAR BAŞLADI

ABD ile İran arasında doğrudan bir temas henüz kurulmadı. Ancak Mısır, Katar ve İngiltere'nin iki taraf arasında mesaj taşıdığı belirtiliyor. Bu ülkeler, Washington ve Tel Aviv'e İran'ın müzakereye açık olduğunu ancak ağır şartlar öne sürdüğünü iletti.

İran'ın talepleri arasında ateşkes, savaşın yeniden başlamayacağına dair güvence ve tazminat yer alıyor.

WASHİNGTON'UN 6 MADDELİK ŞART LİSTESİ

ABD'li bir yetkiliye göre Washington, Tahran'dan şu taahhütleri talep ediyor:

Beş yıl boyunca füze programının durdurulması

Uranyum zenginleştirmenin tamamen sona erdirilmesi

Natanz, İsfahan ve Fordow'daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması

Santrifüj üretimi ve kullanımına sıkı uluslararası denetim getirilmesi

Füze sayısının 1000 ile sınırlandırılacağı bölgesel silah kontrol anlaşmaları

Hizbullah, Husiler ve Hamas gibi gruplara desteğin kesilmesi