ABD'de Donald Trump yönetimi, üç haftayı geride bırakan savaşın ardından İran'la olası müzakerelerin çerçevesini şekillendirmeye yönelik ilk temaslara başladı. Axios'un, ABD'li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington'da hem askeri sürecin devamı hem de diplomasi seçeneğinin eş zamanlı olarak ele alındığı bir aşamaya geçildi.
SAVAŞ SÜRERKEN DİPLOMASİ ZEMİNİ HAZIRLANIYOR
Trump, cuma günü yaptığı açıklamada savaşı "sonlandırmayı" düşündüğünü belirtirken, ABD'li yetkililer çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini ifade ediyor. Buna rağmen yönetim içinde, olası bir müzakere süreci için şimdiden hazırlık yapılması gerektiği görüşü ağırlık kazanmış durumda.
Bu kapsamda Trump'ın danışmanları, savaşın ardından oluşabilecek diplomatik zemini değerlendirmeye başladı.
KUSHNER VE WİTKOFF DEVREDE
Axios'un aktardığına göre, Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, olası diplomatik girişimlere ilişkin görüşmelere dahil oldu. İki ismin, savaş öncesinde Cenevre'de sunulan şartlara benzer bir çerçeve üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
KRİTİK BAŞLIKLAR: HÜRMÜZ, NÜKLEER PROGRAM VE VEKİL GÜÇLER
ABD'ye göre, savaşın sona ermesini sağlayacak herhangi bir anlaşmanın üç temel unsuru içermesi gerekiyor:
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması
İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun kontrol altına alınması
Nükleer program, balistik füzeler ve bölgedeki vekil güçlere destek konusunda uzun vadeli kısıtlamalar
DOLAYLI TEMASLAR BAŞLADI
ABD ile İran arasında doğrudan bir temas henüz kurulmadı. Ancak Mısır, Katar ve İngiltere'nin iki taraf arasında mesaj taşıdığı belirtiliyor. Bu ülkeler, Washington ve Tel Aviv'e İran'ın müzakereye açık olduğunu ancak ağır şartlar öne sürdüğünü iletti.
İran'ın talepleri arasında ateşkes, savaşın yeniden başlamayacağına dair güvence ve tazminat yer alıyor.
WASHİNGTON'UN 6 MADDELİK ŞART LİSTESİ
ABD'li bir yetkiliye göre Washington, Tahran'dan şu taahhütleri talep ediyor:
Beş yıl boyunca füze programının durdurulması
Uranyum zenginleştirmenin tamamen sona erdirilmesi
Natanz, İsfahan ve Fordow'daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması
Santrifüj üretimi ve kullanımına sıkı uluslararası denetim getirilmesi
Füze sayısının 1000 ile sınırlandırılacağı bölgesel silah kontrol anlaşmaları
Hizbullah, Husiler ve Hamas gibi gruplara desteğin kesilmesi
İRAN'IN TALEPLERİ VE KARŞILIKLI GÜVENSİZLİK
İran tarafı ise geçmişte bu taleplerin çoğunu reddetti. Tahran yönetimi, daha önce müzakereler sürerken saldırıların gerçekleştiğini hatırlatarak Washington'a güvenmediklerini dile getiriyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Hintli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda normalleşme için ABD ve İsrail'in saldırıları durdurması ve yeniden başlamayacağına dair garanti vermesi gerektiğini söyledi.
Trump ise İran'ın ateşkes ve özellikle tazminat taleplerine sıcak bakmıyor. Bir ABD'li yetkili, Trump'ın tazminat talebini "kabul edilemez" olarak değerlendirdiğini aktardı.
"TAZMİNAT" YERİNE "DONDURULMUŞ VARLIK" FORMÜLÜ
Bununla birlikte Washington'da bazı çevreler, tazminat meselesinin farklı bir terminolojiyle çözülebileceğini düşünüyor. ABD'li bir yetkili, İran'ın dondurulmuş varlıklarının iadesinin müzakere alanı yaratabileceğini belirterek, bunun siyasi açıdan "kelime oyunu" ile çözülebileceğini ifade etti.
EN BÜYÜK SORU: KİMİNLE KONUŞULACAK?
ABD yönetimi şu anda iki kritik soruya yanıt arıyor:
İran'da müzakere yetkisine sahip gerçek karar verici kim?
En uygun arabulucu ülke hangisi?
ABD'li yetkililer, daha önce arabuluculuk yapan Araghchi'nin karar verici değil, sadece mesaj ileten bir isim olduğunu düşünüyor.
ARABULUCULUKTA KATAR ÖNE ÇIKIYOR
Son nükleer görüşmelerde Umman arabulucu rolü üstlenmişti. Ancak Washington, karşılıklı güvensizlik nedeniyle bu kez farklı bir ülke arıyor. ABD'ye göre en güçlü aday Katar. Yetkililer, Katar'ın Gazze sürecinde güvenilir bir arabulucu olduğunu kanıtladığını vurguluyor. Ancak kaynaklara göre Doha yönetimi perde arkasında destek vermeye hazır olsa da resmi arabulucu rolünü üstlenmek istemiyor.
SÜREÇ HIZLANABİLİR
Axios'un haberine göre Trump'ın ekibi, İran'la müzakerelerin kısa süre içinde başlaması ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Washington'da, askeri sürecin devam ettiği bir ortamda diplomatik kapının açık tutulduğu değerlendiriliyor.