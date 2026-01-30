PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş davasında 4. gün: Sanıklar savunma yapıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma 4. gününde sanık savunmaları ile devam ediyor. Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...

7 CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 4. günü savunmalarla devam ediyor...

YARGILANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
Dava kapsamında tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak yargılanan CHP'li isimler isimler şu şekilde:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Tutuksuz)
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Tutuksuz)

Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...

CANLI ANLATIM

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SAVUNMA YAPIYOR

Duruşmada, tutuklu sanık Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın savunması alınıyor.

DURUŞMADA 4.GÜN BAŞLADI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33’ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının dördüncü günü başladı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

3. GÜN KİMLERİN SAVUNMASI ALINDI
Bu arada duruşmada dün (29 Ocak), tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar ile Esenyurt Belediyesi personeli Ali Fırat Baycan'ın savunmaları alınmıştı.

 