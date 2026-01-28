"Kadayıf kutusunda" rüşvet iddiası! CHP'li Oya Tekin'in eşine soruldu: Aziz İhsan Aktaş'tan almadın mı? | Kimler savunma yaptı

KADAYIF KUTUSUNDA DOLAR İDDİASI

Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Rüşvet aldığımı, para verdiğimi, suçlar işlediğimi iddia ediyorlar. Bu iddiaların bir savcı, bir hukukçu tarafından dile getirilip ciddiye alınması gerçekten ilginçtir. Ben, öncesinde Aziz İhsan Aktaş'ı tanımam. Kendisi gerek Ankara'da gerekse Adana'da eşimi tanıyan siyasetçileri, arkadaşlarını, meslektaşlarımızı araya sokarak tanışmak istemiştir. Eşimle bu fırsatı bulamayınca bu kez de benimle görüşüp tanışmak istemiştir. Ben de yaptığım araştırmalarda, kendisinin Yargıtay, Elazığ, Kütahya, Isparta, Aydın gibi ağırlıklı olarak AK Parti'li kurum ve kuruluşlarla çalıştığını, öğrendim. Bu süreçte kendisiyle görüştüm ve tanıştım. Bu tanışmada sadece gelerek, yakınlarının belediyede alacakları olduğunu, bu alacakları alamadıklarını belirtti. Ben de belediye işlerine karışmadığımı ifade ederek kendisini belediyenin ilgili birimlerine yönlendirdim. Sonrasında Aziz İhsan Aktaş beni arayarak tekrar alacakları konusunda ısrarcı taleplerde bulundu. Bana ödeme yapılmadığına ve bu işin böyle devam etmeyeceğine dair mesajlar iletti. Ben de sürekli olarak, ortada şahsi bir borcumun olmadığını, ödemenin belediyeden talep edilmesi gerektiğini söyledim. Ankara'yı çok bilmem. Kendisinin belirlediği bir yerde kısa süreli bir görüşme yaptık. Bana yakınlarının zor durumda olduğunu, ödeme almaları gerektiğini, şirketlerinin batma aşamasına geldiğini ve sabırlarının da sonuna geldiğini ifade etti. Ben ise kendisine, Oya Hanım'ın yeni göreve başladığını, belediyelerin mali güçlüklerinin herkes tarafından bilindiğini, buna rağmen elemanını sürekli göndererek olay çıkardığını, bunu engellemesi gerektiğini söyledim. Yasal alacaklar varsa mutlaka alınacağını, bunun da yöntemlerinin belli olduğunu ifade ettim. Bu görüşmenin ardından İller Bankası'na gittim. Yaklaşık iki saat boyunca birim müdürüyle görüştüm. Bu görüşmem sırasında girişte danışmanlığa kimlik bilgilerim verilerek kaydım yapılmıştır. Bu durum oradan tespit edilebilir. Tüm bu bilgileri, dosyada gizlilik kararı varken ve HTS kayıtları yokken, ilk ifademde açıkça belirttim. Savcılık ise bu görüşmeyi bambaşka yönlere çekerek, eşimin bilgisi ve yönlendirmesi olmayan bir görüşmeden hem anlaşma, hem para alma, hem de belediyeden ödeme yaptırma sonucu çıkarmıştır. Bu konu akla, mantığa ve hukuka aykırı olmasına rağmen çirkin bir metne dönüştürüldüğü için hepsine tek tek cevap vermek istiyorum. Ne ben ne de eşim birbirimize talimat verir ya da yönlendirmede bulunuruz. Zaten dosya kapsamına bakıldığında da eşimle görüşüldüğüne ya da bir anlaşmaya varıldığına ilişkin hiçbir iddia bulunmamaktadır. Eşimin ismi iddianamede ve ifadelerde yalnızca bir parantez içerisinde geçmektedir. Bu parantezin iddia sahibi tarafından kurulamayacağı, düşünülemeyeceği; tamamen sonradan eklenen ve belediye başkanlığından alınma amacı taşıyan bir unsur olduğu, en basit hukuk bilgisine sahip kişiler tarafından dahi anlaşılabilir."

"KADAYIF KUTUSUNDA DOLAR ALDIN"

Metin Aktaş'ın avukatı, Celal Tekin'e, “Aziz İhsan Aktaş, 3 kadayıf kutusunda size dolar verdi, siz de karşılığında 1 kutu cezerye hediye etmediniz mi?"diye sordu. Celal Tekin ise cevaben, “Böyle bir iddia ne iddianamede var ne de beyanlarda var. Böyle bir soruyu bir daha sormayın"dedi. Celal Tekin'in avukatı da soruya itiraz etti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SÖZ ALDI

Mahkeme başkanından söz isteyen Aziz İhsan Aktaş, “Celal Bey, benim kendisiyle görüşmek için aracı koyduğumu söyledi. Bu aracılar kimler? Ödenen 75 milyon için 18 ve 19 nolu hak edişlerin olduğunu söyledi. Bir insan eski borcunu mu öder, yeni borcunu mu öder?"dedi.

Celal Tekin ise Aziz İhsan Aktaş'a cevaben, "Farklı kanalları seferber etmiş, kim varsa devreye soktu. Kendisinin Adana'da da bir ofisi var. Belediyenin içerisinde müdürleri var, elemanları var. Dolayısıyla bu kişilerle iş yürütemeyince bana bir şekilde ulaştılar; siyasileri de devreye koydular, her çevreden birçok insanı araya soktular. İkinci hususta da eşimin söylediği gibi, bir düğmeye basılarak ödeme yapılması söz konusu değildir. Yani tek bir görüşmeyle 75 milyon liranın ödenmesi mümkün mü? Buna kim inanır?" dedi.