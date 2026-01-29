Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün: CHP'li başkanlar "yolsuzluk" savunması yapıyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına başlandı. Dün görülen duruşmada görevlerinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunma yaptı. Duruşma 3. gününde sanık savunmaları ile devam ediyor. Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında ilk duruşmasının üçüncü günü başladı.
YARGILANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR
Dava kapsamında tutuklu bulunan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak yargılanan CHP'li isimler isimler şu şekilde:
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer (Tutuksuz)
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Tutuksuz)
CANLI ANLATIM
MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI
Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, duruşmanın ilk 2 gününden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını hatırlatarak, ana amaçlarının yargılamayı sabit bir şekilde yapmak olduğunu ifade etti.
Bu gibi durumların en çok sanıklara zarar verdiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:
"Biz burada titiz çalışan bir heyetiz. Sanık ifadesi alınırken 5 ayrı kalemde not alıyoruz. Bir taraftan iddianamesine, bir taraftan ilk ifadesine eksik kalmış mı diye bakıyoruz. Bizim sanıkları sakin ve sessiz bir ortamda, can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz biz buna. Her dosyamız aynı şekilde, 400 dosyamız var, hepsine böyle bakıyoruz. Sadece burada daha kalabalığız. İzleyicilerin manevi destek olmak için burada olduklarının farkındayız, engel olmak istemiyoruz. Bu arada izleyicilerin yüzde 98'i iyi niyetli, bunun farkındayız, dünkü karardan vazgeçmemizin nedeni de bu. Duruşma salonunda çok fazla hareketlilik olmasından dolayı, sanıkların ve heyetin dikkati dağılıyor. Dikkat edelim lütfen."
Duruşmada, tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in savunması alınıyor.
Bu arada duruşmada dün, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin, tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tutuklu sanık Özcan Zenger'in savunmaları alınmıştı.
DURUŞMADA 3.GÜN BAŞLADI
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasının üçüncü günü başladı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.