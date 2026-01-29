Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün: CHP'li başkanlar "yolsuzluk" savunması yapıyor

MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, duruşmanın ilk 2 gününden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını hatırlatarak, ana amaçlarının yargılamayı sabit bir şekilde yapmak olduğunu ifade etti.

Bu gibi durumların en çok sanıklara zarar verdiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

"Biz burada titiz çalışan bir heyetiz. Sanık ifadesi alınırken 5 ayrı kalemde not alıyoruz. Bir taraftan iddianamesine, bir taraftan ilk ifadesine eksik kalmış mı diye bakıyoruz. Bizim sanıkları sakin ve sessiz bir ortamda, can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz biz buna. Her dosyamız aynı şekilde, 400 dosyamız var, hepsine böyle bakıyoruz. Sadece burada daha kalabalığız. İzleyicilerin manevi destek olmak için burada olduklarının farkındayız, engel olmak istemiyoruz. Bu arada izleyicilerin yüzde 98'i iyi niyetli, bunun farkındayız, dünkü karardan vazgeçmemizin nedeni de bu. Duruşma salonunda çok fazla hareketlilik olmasından dolayı, sanıkların ve heyetin dikkati dağılıyor. Dikkat edelim lütfen."

Duruşmada, tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in savunması alınıyor.

Bu arada duruşmada dün, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Tekin'in eşi tutuklu sanık Celal Tekin, tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tutuklu sanık Özcan Zenger'in savunmaları alınmıştı.