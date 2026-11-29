Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 20 aylık çalışma ve 60 bin saatlik ortak emeğin ardından KKTC'de tapu ve kadastro sisteminin dijital olarak hizmet vereceğini belirterek, ülkedeki tapu hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve belirli bir standartta çalışacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC tapu ve kadastro sisteminin Türkiye'nin desteğiyle perşembe gününden itibaren dijital olarak hizmet vereceğini duyurdu.

KKTC perşembe günü dijital tapu ve kadastro sistemine geçiyor. (Foto: AA)

Üstel, sistemin ayaklarını oluşturacak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile tapu ve kadastro işlemlerinin bu sistem üzerinden ülke genelinde aynı standartta yürütüleceğini, Mekansal Gayrimenkul Sistemi'nin (MEGSİS) devreye alınmasıyla tapuda yer alan taşınmazlar ile bilgilerin harita üzerindeki konumlarının gösterileceğini, bununla birlikte kamu kurumlarının şehir planlaması, altyapı yatırımları ve çevre yönetimiyle ilgili kararlar alırken sistemden rahatlıkla faydalanabileceklerini aktardı.

TAPU İŞLEMLERİNDE DİJİTAL DÖNEM

KKTC Başbakanı Üstel, sistemin içinde olan WebTapu uygulaması ile vatandaşların tapu hizmetlerine dijital ortamda erişmesinin kolaylaşacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde taşınmaz edinimine ilişkin bilgileri 'Your Key KKTC Portalı' üzerinden altı dilde sunacağız. Hem vatandaşlarımız hem de KKTC'de taşınmaz edinmek isteyen yabancılar, yürürlükteki mevzuat, izlemeleri gereken adımlar ve sunulan hizmetler hakkında doğru ve güvenilir bilgiye doğrudan bu portal üzerinden ulaşabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, perşembe gününden itibaren dijital sistemin hizmet vereceğini anlatarak, aralık ayının sonuna kadar Türkiye'den uzmanların KKTC tapu ve kadastro dairelerinin çalışmalarına destek vereceğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE KARDEŞLİĞİMİZİN YENİ ESERİ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ülkesindeki tapu ve kadastro sisteminin dijitale geçmesinde Türkiye'nin katkılarına işaret ederek, "Türkiye ile kardeşliğimizin yeni eseri. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığına, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğüne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne katkılarından dolayı şahsım ve hükümetim adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.