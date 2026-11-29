Emine Erdoğan'dan Gazze için dünyaya ateşkes çağrısı: “Hak yerini bulana kadar yanlarında olacağız”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla dünyaya çağrıda bulundu. Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımların her haneye ulaştırılmasını istedi. Emine Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.
Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşama ve çocuklarını barış içinde büyütme hakkına vurgu yapan Emine Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için uluslararası topluma seslendi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN GAZZE İÇİN KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI
Gazze'de evlerine dönmeyi bekleyen ailelerin geleceğinin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.
"HAK YERİNİ BULANA KADAR YANLARINDA OLACAĞIZ"
Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze'de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde dünyaya çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hemen her haneye ulaşmalı ve Filistin halkı artık huzura ve refaha kavuşmalı."