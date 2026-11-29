Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Gazze için kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. (Foto: DHA)

"HAK YERİNİ BULANA KADAR YANLARINDA OLACAĞIZ"

Emine Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Filistin halkının özlemi, kendi yurdunda hür yaşamak, evlatlarını barış içinde büyütmektir. Bu haklı özleme ortak olmak, bugün Gazze'de evine dönmeyi bekleyen her ailenin yarınını da dert edinmektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve hak yerini bulana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde dünyaya çağrımızı yineliyoruz, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar hemen her haneye ulaşmalı ve Filistin halkı artık huzura ve refaha kavuşmalı."

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