Ankara Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin bir yeni gelişme yaşandı. Konuya ilişkin medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.