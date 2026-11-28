Kızılcahamam'da 2 boz ayı vurulmuştu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 boz ayının vurulması yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
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Ankara Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin bir yeni gelişme yaşandı. Konuya ilişkin medyada yer alan haber ve yorumlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın olayla ilgili medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin birinci fıkrası ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca başlatıldığı bildirildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel