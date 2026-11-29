Barış Yar ve İlter Yeşiltaş zor koşullara rağmen CHP Genel Merkezi’ndeki olayları izleyicilere aktardı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

A Haber'den Barış Yar ve İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayları görüntüledikleri "Sis Bombası" adlı haberleriyle iki mansiyon ödülünün sahibi oldu. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Deneyimlemesi için kamera verilen Bakan Çiftçi, "Atalarımızın bir sözü var, 'Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya denk getiremez' diye. Bu işin o kadar da kolay olmadığını bu vesileyle tecrübe etmiş olduk" dedi.