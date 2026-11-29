Hatay sokaklarında yaklaşık 1 yıldır polisten kaçan ve yurt dışına kaçmak için gizli planlar yaptığı belirlenen firari suç makinesi, ekiplerin titiz takibi sonucunda kaçmaya çalışırken yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli başarı elde edildi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şüpheli M.A.'nın izini sürdü. Yapılan incelemelerde şüphelinin, farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayı olmak üzere toplam 8 farklı suçun faili olduğu belirlendi. Hatay’da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olan M.A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)