Hatay’da nefes kesen operasyon: 10 yıllık hapis cezası olan firari suç makinesi yakalandı... Kaçış planı çöktü
Hapis cezası ve işlediği suçlar nedeniyle yurt dışına kaçmayı planlayan firari zanlı M.A. sokak ortasında emniyet güçlerince derdest edildi. Toplamda 4 farklı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar geniş bir suç dosyasının bulunduğu anlaşıldı. Şahsın yapılan üst aramasında yüklü miktarda sahte Amerikan doları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay sokaklarında yaklaşık 1 yıldır polisten kaçan ve yurt dışına kaçmak için gizli planlar yaptığı belirlenen firari suç makinesi, ekiplerin titiz takibi sonucunda kaçmaya çalışırken yakalandı.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli başarı elde edildi.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şüpheli M.A.'nın izini sürdü.
Yapılan incelemelerde şüphelinin, farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayı olmak üzere toplam 8 farklı suçun faili olduğu belirlendi.
SOKAK ORTASINDA YAKALANDI
Hakkındaki 10 yıl 3 aylık hapis cezasını çekmemek için yaklaşık 1 yıldır saklanan ve son süreçte yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen M.A.'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin kendisini yakalamak için geldiğini fark eden şüpheli kaçmaya çalıştı.
Polis ve firari şahıs arasında sokak ortasında yaşanan sıcak takip kameralara yansıdı.
Ekiplerin başarılı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanan zanlı gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN SAHTE DÖVİZ ÇIKTI
Gözaltına alınan M.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirildi.
Şahsın üst aramasında 7 adet uyuşturucu hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet başka şahıslara ait banka kartı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen firari zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.