Minimal takıların karşısında daha gösterişli parçalar yükseliyor. Omuzlara yaklaşan sallantılı küpeler, iri taşlar, boncuklu kolyeler ve üst üste kullanılan zincirler yeni sezonun dikkat çeken unsurları. Burada amaç, takının kıyafete uyum sağlamasından çok görünümün bir parçası olarak fark edilmesi.

Bir dönem annelerin, anneannelerin ve klasik ceketlerin aksesuarı olarak görülen broşlar yeniden gündemde. Çiçek, yaprak, hayvan figürü, taşlı tasarım veya vintage metal… Broşlar artık yalnızca ceket yakasında değil, çantalarda, fularlarda ve farklı kıyafetlerde de kullanılıyor. Ralph Lauren ve Chanel gibi markaların 2027 ilkbahar-yaz koleksiyonlarında bitkisel formlu broşlara yer vermesi bu dönüşümün podyumdaki işaretlerinden.

Ayakkabılar 2027'de yalnızca kıyafeti tamamlamayacak; kendi başına dikkat çekecek. Boncuk, çiçek, işlemeler, metal ayrıntılar ve farklı dokular ayakkabı tasarımlarına taşınıyor. Prada, Chanel ve Tory Burch koleksiyonlarında süslemeli topuklar ve dekoratif ayrıntılar dikkat çekiyor. Bir başka deyişle, sade bir kombinle kullanılan iddialı bir ayakkabı bütün görünümü değiştirebilecek.

Renkli çantalar ve fularlar kombinlere karakter katıyor.FULARIN YENİ GÖREVİ BELLİ

Fular artık yalnızca boyna bağlanmıyor. Üst, kemer veya çanta aksesuarı olarak yeniden yorumlanıyor. Hermès ve Ralph Lauren podyumlarında farklı kullanım biçimleri dikkat çekiyor. Fularını farklı biçimlerde kullanmayı dene; tek parça birden fazla aksesuarın görevini üstlenebilir. Moda trendlerini takip etmekle kendi tarzını kaybetmek aynı şey değil.

DÜZ RENK VE SADE FORM TEK SEÇENEK DEĞİL

2027 çantaları daha renkli, daha dokulu ve daha hareketli. Boncuk işlemeler, püsküller, desenler, farklı malzemelerin birleşimi ve dikkat çekici formlar öne çıkıyor. Chanel, Fendi ve Tory Burch koleksiyonlarında çantalar yalnızca eşya taşımak için tasarlanan parçalar değil, kombinin ana karakterlerinden biri olarak sunuluyor. Üstelik bu eğilim yalnızca büyük çantalarda değil; küçük el çantalarında ve gece aksesuarlarında da kendini gösteriyor.