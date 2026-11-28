Karlar diyarına tren yolculuğu başlıyor! Turistik Erzurum-Kars Treni için biletler satışta: İşte ilk sefer tarihi
Doğu Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını demiryoluyla keşfetmek isteyenlerin beklediği haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon biletlerinin bugün satışa sunulacağını açıkladı. 26 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 arasında toplam 14 sefer düzenlenecek. Peki Turistik Erzurum-Kars Treni bileti nasıl alınır? Seferler hangi gün ve saatlerde yapılacak? İşte yeni sezonun tüm ayrıntıları ve TCDD bilet alma ekranı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon biletlerinin bugün satışa sunulacağını açıkladı. Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebilecek.
Uraloğlu, trenin ilk seferini 26 Aralık 2026'da gerçekleştireceğini belirterek, yeni sezonun 7 Şubat 2027'ye kadar süreceğini bildirdi.
ERZURUM-KARS ARASINDA 14 SEFER YAPILACAK
Yeni sezonda hafta sonları karşılıklı seferler düzenlenecek. Erzurum-Kars yönündeki trenler cumartesi, Kars-Erzurum yönündeki trenler ise pazar günleri hareket edecek.
Bakan Uraloğlu, sefer takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergâhlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz."
TURİSTİK ERZURUM-KARS TRENİ BİLETİ NASIL ALINIR?
Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon biletleri, TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden satışa sunulacak.
Uraloğlu, trenin bölge turizmine katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebilecek. Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizle yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkânı sunarken bölgenin turizm hareketliliğine de katkı sağlamayı hedefliyoruz."
2023'TEN BU YANA 14 BİN 550 YOLCU TAŞIDI
İlk seferlerini 2023 yılında gerçekleştiren Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni, bugüne kadar 14 bin 550 yolcuyu ağırladı.
Bakan Uraloğlu, yeni sezonda da yolculara Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunacaklarını belirtti.