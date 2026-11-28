Bakan Uraloğlu, sefer takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergâhlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz."