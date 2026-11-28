Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerin dijital güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak test seçimleri yaptıklarını açıkladı.

YSK Başkanı Serdar Mutta, oy sayımı ve seçmen kütüklerinde yapay zeka kullanmadıklarını belirterek önceliklerinin seçmen verilerinin güvenliği olduğunu vurguladı.

Mutta, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda, yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada seçim sonuçlarının daha hızlı açıklanması için teknolojik altyapıdan yararlandıklarını söyledi.

SİBER SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM

Seçimlerde dijital altyapının kullanımının siber saldırı, manipülasyon ve seçim sonuçlarına yönelik dezenformasyon gibi yeni riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Mutta, seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta (Foto: AA)

YSK'nin SEÇSİS adı verilen kapsamlı bir dijital altyapıya sahip olduğunu belirten Mutta, seçim takviminin başlamasıyla seçmen kütüklerinin oluşturulduğunu ifade etti.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalıştıklarını aktaran Mutta, 18 yaşını dolduran ve kısıtlı olmayan vatandaşların seçmen kütüklerine kaydedildiğini, siyasi partilerin de bu kütükleri eş zamanlı kontrol edebildiğini kaydetti.

"SİBER ATAKLARI KENDİMİZ OLUŞTURUYORUZ"

Dijital güvenliği sağlamak için mühendislerden oluşan bir ekiple çalıştıklarını ve HAVELSAN ile iş birliği yaptıklarını anlatan Mutta, sistemlerin siber güvenlik şirketleri ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından da denetlendiğini belirtti.

Güvenlik kontrollerinin yalnızca seçim dönemlerinde yapılmadığını vurgulayan Mutta, "Siber güvenlik alanında çalışan şirketlerle çalışıyor ve kontrollerimizi yaptırıyoruz. 5 yılda bir akla gelmesin diye sürekli bir şekilde test seçimleri yapıyoruz. Siber atakları kendimiz oluşturuyoruz ve denetimlerini sağlıyoruz." dedi.

ASIL OLAN VERİNİN GÜVENLİĞİ

Seçim gecesi YSK'ye ulaşan oy sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşıldığını bildiren Mutta, seçim süreçlerinde insan unsurunun yanı sıra dijital altyapıyla da kontrollerin sağlandığına işaret etti.

Yapay zekadan verilerin yorumlanması ve seçmenlerle iletişim gibi sınırlı alanlarda yararlandıklarını aktaran Mutta, oy sayımında ve seçmen kütüklerinin oluşturulmasında bu teknolojiyi kullanmadıklarını söyledi.

Seçmenlerin kişisel verilerinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Mutta, "Oy sayımında, seçmen kütüklerinin oluşturulmasında yapay zekayı kullanmıyoruz. Çünkü asıl olan verinin güvenliği. Dolayısıyla biz seçmen verilerimizi yapay zekayla paylaşmadığımız için oy sayımında da yapay zekâdan faydalanmıyoruz. Seçmenlerimizin kişisel verilerini bu sistemden uzak tutmaya çalışıyoruz. Yapay zekayı çok kısıtlı alanlarda kullanıyoruz." diye konuştu.

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