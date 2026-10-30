KARADAĞ 1 KASIMDAN İTİBAREN SCHENGEN İSTEYECEK

Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum kapsamında 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yönelik bir uyarıda bulundu.

Karadağ, 1 Kasım'dan itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulayacak. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

Havayolu şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz."

SCHENGEN'İ OLMAYIP KARADAĞ'A BİLET ALANLAR NE YAPACAK?

Karadağ'a vizesiz seyahat döneminde uçak bileti satın alan ancak seyahat tarihi 1 Kasım 2026 ve sonrasına denk gelen Türk vatandaşlarının yeni vize koşullarını dikkate alması gerekiyor. Biletin daha önce satın alınmış olması, yolculara vize muafiyeti sağlamıyor.

Bordo pasaport sahibi yolcuların seyahat öncesinde Karadağ vizesi almaları veya yeni düzenlemede belirtilen vize muafiyeti şartlarını karşılamaları gerekiyor. Geçerli Schengen vizesi ya da düzenlemede kabul edilen diğer ülkelere ait vize ve oturum izinleri bulunan yolcular ise belirlenen koşullarla seyahat edebilecek.