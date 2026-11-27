Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisi davasında yargılanan, aralarında kaptan ve şirket yöneticisinin de bulunduğu gözaltındaki 9 şüpheli tutuklandı.

Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisinin batması ile ilgili "kasten öldürme" suçlaması ile yargılanan 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.