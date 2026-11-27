Güllü davasında yeni perde! Tuğyan'ın avukatından iki ihtimalli savunma: Ses kayıtlarına itiraz ederek beraat istedi
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusuna cevap verdi. Dilekçede olayın cinayet değil, düşme veya intihar olabileceği savunuldu.
Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir hukuki adım atıldı.
Sabah'ta Kerim Cengil'in haberine göre, annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesi sundu.
"GÜLLÜ DÜŞTÜ YA DA İNTİHAR ETTİ"
Avukat Merve Uçanok, dilekçesinde olayın cinayet değil, düşme veya intihar olabileceğini ileri sürdü. Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğunu belirten Uçanok, kullandığı ilaçların da fiziksel durumunu etkileyebileceğini savundu.
AVUKATLIK GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Dilekçede, Tuğberk Gülter'in avukatlarının daha önce yaklaşık 3 ay boyunca Tuğyan Gülter'in de avukatlığını yaptığı hatırlatıldı. Uçanok, bu durumu çelişki olarak değerlendirdi.
BERAAT TALEBİNDE BULUNDU
Merve Uçanok, Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusunun reddini, kendi istinaf başvurularının ise kabul edilerek Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesini talep etti.