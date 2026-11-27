AVUKATLIK GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dilekçede, Tuğberk Gülter'in avukatlarının daha önce yaklaşık 3 ay boyunca Tuğyan Gülter'in de avukatlığını yaptığı hatırlatıldı. Uçanok, bu durumu çelişki olarak değerlendirdi.