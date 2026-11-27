18 yıla kadar hapis isteniyordu: Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında mahkemeden karar çıktı
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın fon soruşturmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Şaban Sevinç'e 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmederken Mustafa Balcı'nın tüm suçlardan beraatine karar verdi.
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'iftira' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından yargılandığı davanın duruşması İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Savcılık, Sevinç'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatini istedi. Balcı hakkında ise tüm suçlardan beraat talep edildi.
Mahkeme, Mustafa Balcı'nın beraatine karar verdi. Şaban Sevinç'i ise 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliye etti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Balcı için 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya, Sevinç için ise 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenmişti.