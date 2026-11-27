Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'iftira' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından yargılandığı davanın duruşması İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Savcılık, Sevinç'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatini istedi. Balcı hakkında ise tüm suçlardan beraat talep edildi.